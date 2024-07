Packeta vybuduje tisíc nových balíkoboxov, pribudnú po celom Slovensku

Spoločnosť Packeta vznikla v roku 2010 s cieľom zjednodušiť internetovým obchodom doručovanie tovaru zákazníkom až do 33 krajín sveta. Krédom spoločnosti je rýchle a pohodlné vyzdvihovanie zásielok bez čakania. Je súčasťou štrnástich spoločností holdingu Packeta Group, ktorý má aktuálne viac ako 15-tisíc vlastných výdajných miest a 140-tisíc partnerských výdajných miest. Za minulý rok prepravili vyše 106 miliónov zásielok.





16.7.2024 (SITA.sk) - Doručovacia spoločnosť Packeta má za cieľ do šiestich mesiacov postaviť na Slovensku tisíc nových Z-BOXov . Pribudnú podľa vyjadrení firmy naprieč krajinou tak, aby si zásielky mohli vyberať všetci zákazníci Packety. Packeta už dnes ponúka približne 2 700 výdajných miest a 1 600 Z-BOXov. Vďaka plánovanej expanzii posilní svoju pozíciu na slovenskom trhu.Ako povedal výkonný riaditeľ Packety Alexander Jančo , doručovanie do Z-BOXov je čoraz populárnejšie. V januári si túto formu zvolilo 57 % zákazníkov. Z-BOXy teda predbehli aj doručovanie kuriérom priamo na adresu.„Vlani sme na mnohých miestach navyšovali kapacitu Z-BOXov pridávaním nových stĺpcov so schránkami na už existujúcich miestach. Teraz chceme pridávať úplne nové lokality tak, aby táto možnosť dopravy bola pre ľudí dostupná takmer na každom rohu,“ hovorí Jančo.Niektoré lokality ešte len hľadajú. Robia tak aj v spolupráci s mestami a zástupcami samospráv. Ozývajú sa im developeri nových projektov a obchodníci, ktorí by chceli výdajné boxy umiestniť na svojom pozemku alebo vo vlastných priestoroch.