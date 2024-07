Slovenskí olympionici zložili sľub do rúk prezidentovi Pellegrinimu. Svet potrebuje hodnoty fair play, povedal v príhovore (video)

Myšlienka priateľstva a mierového spolužitia medzi národmi

Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa

16.7.2024 (SITA.sk) - Slovenskí olympionici a paralympionici v utorok zložili sľub do rúk prezidenta Petra Pellegriniho . Urobili tak predtým, ako odcestujú do Paríža na 33. Olympijské hry a 17. Paralympijské hry.„Verím, že budete hrdo reprezentovať vašu vlasť a vynasnažíte sa podať čo najlepšie výkony,“ uviedol vo svojom príhovore Pellegrini. Dodal, že im bude fandiť celé Slovensko, čo môže byť pre nich povolený doping, ktorý im dodá energiu, chuť prekonávať prekážky a siahnuť si na dno svojich síl.Olympijská myšlienka vniesla podľa jeho slov do merania síl medzi športovcami poctivosť a zmysel pre fair play, čo sú hodnoty, ktoré dnes tak veľmi potrebujeme aj v iných oblastiach. Dodal, že aj v ekonomickej a politickej oblasti by nás mala sprevádzať úcta k pravidlám a súperom. S olympijským hnutím sa tiež spája myšlienka priateľstva a mierového spolužitia medzi národmi.„Verme, že svet bude lepší, keď si vezmeme k srdcu aspoň kúsok olympijského ducha tak, ako to konštatujete vo svojom sľube. Verme, že olympijský oheň v nás zakaždým skúsi znova zažať ľudskosť,“ adresoval športovcom.Prezident podotkol, že známe olympijské krédo hovorí, že nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.„A naozaj, vaším víťazstvom a životným úspechom je už samotná účasť na olympijských hrách a fakt, že sa vám podarilo kvalifikovať na toto jedinečné podujatie a zažijete ho na vlastnej koži. Súťažiť budete s tými najlepšími z celého sveta, je to pre vás česť aj odmena za vašu námahu, vytrvalosť a mnohé odriekanie,“ povedal Pellegrini.