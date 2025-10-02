|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 3.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Stela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. októbra 2025
Packeta zostáva lídrom na trhu, Z-BOXov a výdajných miest chce mať pred vianočnou sezónou ešte viac
Tagy: Doručovanie zásielok
Spoločnosť Packeta Slovakia potvrdila svoju pozíciu lídra na slovenskom trhu doručovania s tržbami takmer 81 miliónov eur za minulý rok, čo predstavuje medziročný nárast ...
Zdieľať
2.10.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť Packeta Slovakia potvrdila svoju pozíciu lídra na slovenskom trhu doručovania s tržbami takmer 81 miliónov eur za minulý rok, čo predstavuje medziročný nárast približne 20 %. Podľa nezávislých prieskumov je Packeta prvou voľbou zákazníkov pri doručovaní mimo domova.
S blížiacou sa vianočnou sezónou, ktorá sa očakáva byť silnejšia než vlani, Packeta plánuje výrazne zvýšiť kapacity svojej doručovacej siete. Aktuálne prevádzkuje 2 537 Z-BOXov a 861 kamenných výdajných miest (Z-POINTov), čo je najviac na trhu.
Pred nákupným ošiaľom počas Black Friday a vianočnými nákupmi sa počet schránok v Z-BOXoch zvýši o 40 % oproti začiatku roka, čo predstavuje až 210-tisíc schránok po celom Slovensku. Kapacita kamenných výdajných miest bude tiež rozšírená o státisíce zásielok.
Managing Directorka Packeta Slovakia Beata Altansukh uviedla, že obľúbenosť výdajných boxov rastie a využíva ich aspoň príležitostne až 84 % internetových zákazníkov. Spoločnosť sa snaží pomôcť e-shopom ponúknuť túto službu čo najväčšiemu počtu zákazníkov.
Zdroj: SITA.sk - Packeta zostáva lídrom na trhu, Z-BOXov a výdajných miest chce mať pred vianočnou sezónou ešte viac © SITA Všetky práva vyhradené.
S blížiacou sa vianočnou sezónou, ktorá sa očakáva byť silnejšia než vlani, Packeta plánuje výrazne zvýšiť kapacity svojej doručovacej siete. Aktuálne prevádzkuje 2 537 Z-BOXov a 861 kamenných výdajných miest (Z-POINTov), čo je najviac na trhu.
Pred nákupným ošiaľom počas Black Friday a vianočnými nákupmi sa počet schránok v Z-BOXoch zvýši o 40 % oproti začiatku roka, čo predstavuje až 210-tisíc schránok po celom Slovensku. Kapacita kamenných výdajných miest bude tiež rozšírená o státisíce zásielok.
Managing Directorka Packeta Slovakia Beata Altansukh uviedla, že obľúbenosť výdajných boxov rastie a využíva ich aspoň príležitostne až 84 % internetových zákazníkov. Spoločnosť sa snaží pomôcť e-shopom ponúknuť túto službu čo najväčšiemu počtu zákazníkov.
Zdroj: SITA.sk - Packeta zostáva lídrom na trhu, Z-BOXov a výdajných miest chce mať pred vianočnou sezónou ešte viac © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Doručovanie zásielok
nasledujúci článok >>
Štrbské Pleso chce začať lyžiarsku sezónu v prvej polovici decembra, už aj s novou lanovkou – VIDEO
Štrbské Pleso chce začať lyžiarsku sezónu v prvej polovici decembra, už aj s novou lanovkou – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Prezident Pellegrini navštívil v Taliansku budúce sídlo Slovenského olympijského domu – VIDEO, FOTO
Prezident Pellegrini navštívil v Taliansku budúce sídlo Slovenského olympijského domu – VIDEO, FOTO