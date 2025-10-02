Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 3.10.2025
 Meniny má Stela
 Ekonomika

02. októbra 2025

Packeta zostáva lídrom na trhu, Z-BOXov a výdajných miest chce mať pred vianočnou sezónou ešte viac


Tagy: Doručovanie zásielok

Spoločnosť Packeta Slovakia potvrdila svoju pozíciu lídra na slovenskom trhu doručovania s tržbami takmer 81 miliónov eur za minulý rok, čo predstavuje medziročný nárast ...



vinted_cover 676x444 2.10.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť Packeta Slovakia potvrdila svoju pozíciu lídra na slovenskom trhu doručovania s tržbami takmer 81 miliónov eur za minulý rok, čo predstavuje medziročný nárast približne 20 %. Podľa nezávislých prieskumov je Packeta prvou voľbou zákazníkov pri doručovaní mimo domova.


S blížiacou sa vianočnou sezónou, ktorá sa očakáva byť silnejšia než vlani, Packeta plánuje výrazne zvýšiť kapacity svojej doručovacej siete. Aktuálne prevádzkuje 2 537 Z-BOXov a 861 kamenných výdajných miest (Z-POINTov), čo je najviac na trhu.

Pred nákupným ošiaľom počas Black Friday a vianočnými nákupmi sa počet schránok v Z-BOXoch zvýši o 40 % oproti začiatku roka, čo predstavuje až 210-tisíc schránok po celom Slovensku. Kapacita kamenných výdajných miest bude tiež rozšírená o státisíce zásielok.

Managing Directorka Packeta Slovakia Beata Altansukh uviedla, že obľúbenosť výdajných boxov rastie a využíva ich aspoň príležitostne až 84 % internetových zákazníkov. Spoločnosť sa snaží pomôcť e-shopom ponúknuť túto službu čo najväčšiemu počtu zákazníkov.


Zdroj: SITA.sk - Packeta zostáva lídrom na trhu, Z-BOXov a výdajných miest chce mať pred vianočnou sezónou ešte viac © SITA Všetky práva vyhradené.

