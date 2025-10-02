Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 3.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Stela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

02. októbra 2025

Štrbské Pleso chce začať lyžiarsku sezónu v prvej polovici decembra, už aj s novou lanovkou – VIDEO


Tagy: Lyžiarska sezóna Lyžiarske strediská

V lyžiarskom stredisku na Štrbskom Plese by chceli v prípade priaznivých poveternostných podmienok otvoriť lyžiarsku sezónu v prvej polovici decembra. Urobia tak už aj s novou osemsedačkovou lanovou dráhou na ...



Zdieľať
dsc2544 676x448 2.10.2025 (SITA.sk) - V lyžiarskom stredisku na Štrbskom Plese by chceli v prípade priaznivých poveternostných podmienok otvoriť lyžiarsku sezónu v prvej polovici decembra. Urobia tak už aj s novou osemsedačkovou lanovou dráhou na Medvediu kopu. Spoločnosť Tatry mountain resorts (TMR) oznámila začiatok jej výstavby v júni. Ako pre agentúru SITA povedal jej hovorca Marián Galajda, tá pokračuje úspešne a začiatkom decembra by mala byť ukončená a pripravená pre lyžiarov.


Spoločnosť investuje do výstavby lanovky spolu 11 miliónov eur. Ide o najväčšiu investíciu do technického vybavenia strediska na Štrbskom Plese za posledných 15 rokov. Nová lanovka má priniesť úplne nové dopravné riešenie a zásadným spôsobom zrýchliť a zjednodušiť dopravu lyžiarov v stredisku.

Náhrada za historický vlek Poma


„V tejto chvíli sa finišuje na lane, na ktoré budeme postupne vešať jednotlivé vozne osemsedačkovej lanovej dráhy. Pracujeme momentálne na tom, aby sme oživili elektroinštaláciu v hornej stanici lanovky, potom sa sústredíme na to isté aj v údolnej stanici,“ opísal Galajda. Nasledovať budú revízie.

Osobná visutá jednolanová obežná dráha s odpojiteľným uchytením 8-miestnych prekrytých sedačiek bude mať prevýšenie 189 metrov a kapacitu 2 400 osôb za hodinu. Dopravná vzdialenosť bude predstavovať približne jeden kilometer. Nová lanovka má byť náhradou za už historický vlek Poma z roku 1976. Údolná stanica novej lanovky a jej prístupové trasy sa budú nachádzať v mieste súčasnej údolnej stanice vleku. Na výstavbe lanovky pracujú päť mesiacov. Hovorca investora potvrdil, že lanovka sa dá postaviť za pomerne krátky čas.

Získavanie povolení je zdĺhavé


„Najdôležitejší a najdlhší proces predstavuje väčšinou plánovanie a získavanie všetkých povolení. Proces samotnej výstavby je už veľmi efektívny a rýchly, keďže pracujeme s tímami ľudí, ktorí pre nás už stavali lanovku aj v iných častiach Slovenska,“ dodal.

Štrbské Pleso patrí medzi najvyhľadávanejšie lyžiarske lokality na Slovensku. Nová lanovka obslúži dve lokality, vyvezie lyžiarov vyššie ako starý vlek a umožní im zlyžovať z Medvedej kopy buď k lanovke Furkota alebo po zjazdovkách Solisko a Turistická. Sprístupní tiež ďalšie stovky metrov modrých tratí pre začínajúcich a slabších lyžiarov.





Zdroj: SITA.sk - Štrbské Pleso chce začať lyžiarsku sezónu v prvej polovici decembra, už aj s novou lanovkou – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Lyžiarska sezóna Lyžiarske strediská
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Packeta zostáva lídrom na trhu, Z-BOXov a výdajných miest chce mať pred vianočnou sezónou ešte viac

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 