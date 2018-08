Pád ľahkého lietadla prežil chlapec: Ďalších osem ľudí zahynulo

Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavol Remiaš Foto: TASR Pavol Remiaš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jakarta 12. augusta (TASR) - Dvanásťročného chlapca objavil v nedeľu ráno tím indonézskych záchranárov vo vraku lietadla v horskej oblasti pri hraniciach s Papuou Novou Guineou. Ide o jediného preživšieho sobotňajšieho pádu ľahkého lietadla, ktoré sa zrútilo v indonézskej provincii Papua aj s ôsmimi ďalšími osobami na palube. S odvolaním sa na vyhlásenia miestnych úradov o tom informovala agentúra AP.Vo Švajčiarku vyrobené jednomotorové lietadlo Pilatus PC-6 Porter prevádzkované spoločnosťou Dimonin Air zmizlo z radarov v sobotu popoludní počas zhruba 45-minútového letu z mesta Tanah Merah do mesta Oksibil. Podľa veliteľa miestnej armády sa zrútilo v závere svojho letu, práve pri letisku v Oksibile.Zachráneného chlapca, ktorého identifikovali len ako Jumaidiho, previezli do neďalekej nemocnice. Keď ho našli, bol podľa vyhlásenia armády pri vedomí, ďalšie podrobnosti však známe nie sú. Zrejmá zatiaľ nie je ani príčina havárie, ktorú vyšetria príslušné úrady.Práve lietadlá predstavujú praktický a pohodlný spôsob dopravy do inak ťažšie prístupných horských provincií Papua a Západná Papua na samom východe Indonézie pri hraniciach s Papuou Novou Guineou. Pre premenlivé počasie sa však do týchto oblastí nelieta ľahko.Indonézia je rozľahlé súostrovie s vyše 260 miliónmi obyvateľov. Dopravné nehody sú pre ňu pomerne časté, dôvodom je podľa AP zväčša starnúca infraštruktúra či slabo dodržiavané bezpečnostné štandardy.