Vo veku 85 rokov zomrel spisovateľ V.S. Naipaul

Londýn 12. augusta (TASR) - Vo veku 85 rokov zomrel v sobotu v Londýne britský spisovateľ V.S. Naipaul, laureát Nobelovej ceny za literatúru z roku 2001. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.Naipaul, ktorý sa v mnohých svojich dielach zaoberá najmä problematikou kolonializmu, zomrel v kruhu rodiny vo svojom londýnskom dome, uviedla spisovateľova manželka Nadira Naipaulová.uvádza sa vo vyhlásení Naipaulovej manželky.S Naipaulomnapísal na Twitteri spisovateľ Salman Rushdie.Sir Vidiadhar Surajprasad Naipaul sa narodil v roku 1932 na Trinidade, ktorý je súčasťou ostrovného štátu Trinidad a Tobago. V roku 1950 sa presťahoval do Británie, kde po štúdiách v Oxforde pôsobil ako rozhlasový reportér. Do sveta literatúry vstúpil v roku 1957 románom The Mystic Masseur (Mystický masér), ktorý sa v roku 2001 dočkal filmového spracovania. K ďalším jeho známym dielam patria romány In a Free State (V slobodnom štáte), za ktorý v roku 2001 získal Bookerovu cenu, The Enigma of Arrival (Tajomstvo príjazdu) z roku 1987 či román Half a Life (Pol života), ktorý vyšiel v roku 2001, keď sa Naipaul stal laureátom Nobelovej ceny za literatúru.Naipaul žil v grófstve Wiltshire na juhozápade Anglicka. V roku 1990 mu britská kráľovná Alžbeta II. udelila titul rytiera.