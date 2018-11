Pád lietadla Lion Air mohol podľa vyšetrovateľov spôsobiť rýchlomer

Príbuzní pasažierov zrúteného lietadla indonézskej nízkonákladovej spoločnosti Lion Air si prezerajú osobné veci, ktoré záchranári vylovili z mora v Jakarte 31. októbra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jakarta 6. novembra (TASR) - Indonézski vyšetrovatelia sa po minulotýždňovej havárii lietadla indonézskej nízkonákladovej spoločnosti Lion Air so 189 ľuďmi na palube zameriavajú na chybné ukazovatele rýchlosti letu, čiže letecké rýchlomery. Podľa predstaviteľov práve takýto prístroj zohral úlohu pri tragédii. Bezpečnostní odborníci však tvrdia, že piloti by si mali vedieť poradiť s problémami s týmito meračmi. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Vyšetrovatelia v pondelok uviedli, že jedna z takzvaných čiernych skriniek odhalila, že ukazovateľ rýchlosti letu v boeingu spoločnosti Lion Air zlyhal počas posledných štyroch letov tohto stroja, teda aj 29. októbra, keď sa zrútil do Jávskeho mora a zahynulo všetkých 189 ľudí na palube.Systémy na meranie rýchlosti pozostávajú z trubíc a snímačov, ktoré merajú tlak vzduchu vytváraný pohybom lietadla a porovnávajú ho s okolitým tlakom vzduchu. Niekedy sa tieto systémy pokazia, najmä v zlom počasí vo veľkej nadmorskej výške. Vtedy sa trubice umiestnené pod nosom stroja upchajú ľadom, čo bráni vzduchu dostať sa až k snímačom. Stroj spoločnosti Lion Air vzlietol 29. októbra v dobrom počasí.Takéto prístroje sa používajú celé desaťročia a pilotom ukazujú, ako rýchlo letia. Najčastejšie teda zlyhávajú počas búrok vo veľkej nadmorskej výške, keď trubice a senzory zamrznú. Týmto prístrojom pripísali viaceré tragické pády lietadiel, vrátane havárie letu 447 spoločnosti Air France v roku 2009. Vtedy zahynulo všetkých 228 ľudí na palube, vrátane troch slovenských občanov.Piloti sa na trenažéroch učia, ako letieť bezpečne aj vtedy, keď zlyhajú ukazovatele letu. Vo väčšine prípadov by podľa ich slov nefungujúce snímače nemali spôsobiť haváriu.