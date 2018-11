V Izraeli zatkli šiestich mužov podozrivých z pašovania diamantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 6. novembra (TASR) - Izraelská polícia v pondelok zatkla šesť mužov podozrivých z organizovaného pašovania diamantov, informoval portál novín The Times of Israel.Drahokamy v hodnote stoviek miliónov izraelských šekelov mali ukryté v kufroch. Zatknutí podľa polície niekoľko rokov pašovali do Izraela diamanty, pričom porušovali zákon a obchádzali tamojšie úrady.Po zatknutí ich vypočúvali v súvislosti s pašovaním diamantov, praním špinavých peňazí, daňovými priestupkami, plánovaním trestnej činnosti, falšovaním obchodných správ a ďalšími skutkami.Izraelský vyšetrovací úrad Lahav 433 zistil, že izraelský občan žijúci v zahraničí priniesol do krajiny pred šiestimi rokmi diamanty ukryté v batožine. Podľa polície išlo o zamestnanca ruskej továrne, ktorú vlastnil rusko-izraelský miliardár a filantrop Lev Levajev. Muž údajne diamanty predal bez toho, aby to nahlásil daňovému úradu. Vyšetrovatelia pri prehliadke jeho domu našli stovky oprávnení na vývoz diamantov.Úrady očakávajú, že v najbližšom čase v súvislosti s prípadom zatknú ďalšie osoby v Izraeli aj v zahraničí. V prípade im pomohol jeden z podozrivých, ktorý po zadržaní na Letisku Bena Guriona v Izraeli začal spolupracovať s vyšetrovateľmi.Levajevova spoločnosť LLD Diamonds údajne nemala o zatknutiach žiadne informácie.