Sobota 13.9.2025
13. septembra 2025
Pád malého lietadla v Kamenom Moste skončil tragicky, dvaja ľudia neprežili
Pri páde malého lietadla v obci Kamenný most (okres Nové Zámky) zahynuli dvaja ľudia. Na sociálnej sieti o tom informovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) ...
13.9.2025 (SITA.sk) - Pri páde malého lietadla v obci Kamenný most (okres Nové Zámky) zahynuli dvaja ľudia. Na sociálnej sieti o tom informovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) SR.
Ako uviedlo, operátor tiesňovej linky 155 vyslal do obce k nahlásenému pádu malého lietadla pozemnú ambulanciu aj záchranársky vrtuľník. „Lekár žiaľ musel konštatovať úmrtie u dvoch dospelých osôb," informovalo stredisko.
Zdroj: SITA.sk - Pád malého lietadla v Kamenom Moste skončil tragicky, dvaja ľudia neprežili © SITA Všetky práva vyhradené.
