 24hod.sk    Z domova

13. septembra 2025

Pád malého lietadla v Kamenom Moste skončil tragicky, dvaja ľudia neprežili


Pri páde malého lietadla v obci Kamenný most (okres Nové Zámky) zahynuli dvaja ľudia. Na sociálnej sieti o tom informovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) ...



225694701_1791686074375418_2231963048642981695_n e1629809793837 676x490 13.9.2025 (SITA.sk) - Pri páde malého lietadla v obci Kamenný most (okres Nové Zámky) zahynuli dvaja ľudia. Na sociálnej sieti o tom informovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) SR.


Ako uviedlo, operátor tiesňovej linky 155 vyslal do obce k nahlásenému pádu malého lietadla pozemnú ambulanciu aj záchranársky vrtuľník. „Lekár žiaľ musel konštatovať úmrtie u dvoch dospelých osôb," informovalo stredisko.


Zdroj: SITA.sk - Pád malého lietadla v Kamenom Moste skončil tragicky, dvaja ľudia neprežili © SITA Všetky práva vyhradené.

