Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 13.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ctibor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

13. septembra 2025

Pellegrini má podľa Danka zarábať menej než Fico, navrhuje výrazné zníženie prezidentovho platu


Tagy: Podpredseda parlamentu Predseda Slovenskej národnej strany (SNS)

Predseda Slovenskej národnej strany a podpredseda parlamentu Andrej Danko si myslí, že plat prezidenta v sume 18-tisíc ...



Zdieľať
sns9 676x451 13.9.2025 (SITA.sk) - Predseda Slovenskej národnej strany a podpredseda parlamentu Andrej Danko si myslí, že plat prezidenta v sume 18-tisíc eur je veľký plat. Skonštatoval to v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy v reakcii na otázku, či trvá na znížení platu hlavy štátu. Danko pripomenul, že bude zavedené progresívne zdanenie fyzických osôb.


„Prezident by mal mať znížený plat zhruba o päťtisíc eur," dodal. Národniari pred časom prišli s nápadom, aby sa prezidentov plat znížil o 50 percent, návrhom cielili na to, aby bol plat prezidenta nižší ako plat premiéra. Danko v Sobotných dialógoch uviedol, že predmetnú tému otvoril preto, aby sa bavili aj o úspore v štáte a usporiadaní platov v štátnej správe. Je tiež toho názoru, že ak je niekto štátny zamestnanec, mal by ukázať, kde si ešte privyrába.

„Otázka platu prezidenta nie je osobná otázka. Od ministra financií som požadoval, aby predložil komplexnú reformu odmeňovania štátnych úradníkov," vysvetlil. Danko to zdôvodnil tým, že na nižších úrovniach štátnej správy podľa neho pracujúci platy nemajú a naopak, niektorí ministerskí úradníci si „ulietavajú".

Dankov diskusný oponent Martin Dubéci z opozičného Progresívneho Slovenska poznamenal, že podľa jeho informácií je predmetný návrh vyradený z programu schôdze parlamentu, na čo mu Danko odvetil, že je to preto, lebo prišlo konsolidačné opatrenie v podobe progresívneho zdanenia, ktoré by sa malo dotknúť platu hlavy štátu. „V princípe sa mi tiež zdá plat prezidenta vysoký," skonštatoval Dubéci, poznamenal však, že konsolidácia nestojí a nepadá na plate prezidenta.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini má podľa Danka zarábať menej než Fico, navrhuje výrazné zníženie prezidentovho platu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Podpredseda parlamentu Predseda Slovenskej národnej strany (SNS)
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pád malého lietadla v Kamenom Moste skončil tragicky, dvaja ľudia neprežili
<< predchádzajúci článok
Systém majetkových priznaní sudcov bol doteraz nadštandardne transparentný, dochádza však k okliešťovaniu vonkajšej kontroly

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 