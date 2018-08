Paddock vlani v Las Vegas strieľal sám, polícia nedokázala určiť motív

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Las Vegas 3. augusta (TASR) - Polícia nemôže ani po viac ako desiatich mesiacoch vyšetrovania najmasovejšej streľby v novodobých dejinách USA definitívne určiť motív strelca Stephena Paddocka, ktorý vlani v októbri usmrtil v Las Vegas 58 ľudí a niekoľko stoviek ďalších zranil. Oznámil to podľa agentúry AP lasvegaský šerif Joe Lombardo, ktorý v piatok informoval o ukončení vyšetrovania a jeho výsledkoch.Polícia je podľa Lombarda presvedčená, že Paddock konal sám. Počas vyšetrovania, ktoré zahŕňalo stovky výsluchov a tisíce hodín investigatívnej práce, totiž neobjavila ani jeden dôkaz o sprisahaní či inom, druhom, strelcovi a voči nikomu inému tak v súvislosti so streľbou už obvinenie nevznesie.Podľa Lombarda bol Paddockprejavujúcim známky utrápenej mysle, ktorá ho 1. októbra priviedla až k samotnej streľbe. Experti na analýzu správania z FBI by však mali ešte tento rok zverejniť Paddockov psychologický profil.Polícia pri vyšetrovaní okrem iného zistila, že Paddock za dva roky pred streľbou minul 1,5 milióna dolárov, mnohé v kasínach. Polícia sa dostala k výpisom z dovedna 14 Paddockových účtov a zistila, že v septembri 2015 mal k dispozícii 2,1 milióna dolárov, kým v septembri 2017 už len 530.000 dolárov. Šerif Lombardo na margo toho uviedol, že Paddock bol samotárskym gamblerom uzatvárajúcim vysoké stávky, avšak v posledných rokoch nebol v hazarde užVyšetrovatelia zároveň odhalili, že Paddock minul takmer 95.000 dolárov na nákup strelných zbraní a súvisiaceho tovaru.Strelcova priateľka Marilou Danleyová polícii podľa správy o výsledkoch vyšetrovania povedala, že Paddock hovorieval, že sa cíti chorý a lekári ho nemôžu vyliečiť. Danleyová dodala, že Paddocka zvykla veľmi bolievať hlava zo zápachu chemikálií, často tiež nosil bavlnené rukavice a ľuďom nepodával ruku.Bruce Paddock, Strelcov brat, ktorý s ním nehovoril viac ako desaťročie, sa domnieva, že jeho brat trpela mal preludy.Stephen Paddock v nedeľu 1. októbra 2017 spustil o 22.08 h miestneho času z okna svojej izby na 32. poschodí hotela Mandalay Bay na rušnom bulvári Las Vegas Strip streľbu do návštevníkov festivalu country hudby. Na koncerte v blízkosti hotela bolo zhruba 22.000 ľudí. Paddock sa ešte pred príchodom špeciálneho komanda zastrelil.