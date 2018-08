Fontanovi prekáža zákon prísne postihujúci velebenie fašizmu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 3. augusta (TASR) - Iniciatíva talianskeho ministra rodiny Lorenza Fontanu, ktorý volal po zrušení zákona z roku 1993, na základe ktorého sa prísne trestalo v krajine podnecovanie xenofóbie a velebenie fašizmu, vyvolala na Apeninskom polostrove značný rozruch.Fontana na jednej zo sociálnych sietí napísal, že obvinenie z rasizmu sa stalo ideologickou zbraňou stúpencov globalizácie a ich otrokov s cieľom ukázať prstom na taliansky ľud. Ľud, ktorý si uvedomuje svoju identitu a históriu, vyvoláva strach stúpencov globalizácie, pretože nie je manipulovateľný, konštatoval minister a dodal, že práve predmetný zákon je v rukách stúpencov globalizácie zbraňou na to, aby prezentovali protitaliansky rasizmus ako antifašistický boj.Ľavicové politické strany krajiny reagovali na ministrovu ideu volaním po jeho okamžitom odstúpení z funkcie, informoval rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF.vyhlásil napríklad poslanec strany Liberi e Uquali (LeU) Roberto Speranza.Tajomník talianskych socialistov z PSI Riccardo Nencini pohrozil dokonca žalobou na Európskom súde pre ľudské práva so sídlom v Štrasburgu v prípade, že by skutočne došlo k zrušeniu predmetného zákona.Demokratická strana vyzvala vicepremiéra, ministra vnútra a straníckeho šéfa ministra Fontanu Mattea Salviniho z Ligy, aby informoval o jeho názoroch na pôde parlamentu. Poslanec PD Emanuele Fiano poznamenal, že súčasná koaličná vláda "ukazuje svoju skutočnú identitu".