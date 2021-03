Padlo definitívne rozhodnutie, letná olympiáda v Tokiu bude bez divákov zo zahraničia

Rozhodnuté mohlo byť skôr

20.3.2021 (Webnoviny.sk) - Tohtoročné olympijské aj paralympijské hry v Tokiu budú bez fanúšikov zo zahraničia. Tento výsledok prinieslo rokovanie piatich zúčastnených strán - Medzinárodného olympijského výboru , Medzinárodného paralympijského výboru, organizačného výboru OH, japonskej vlády a tiež tokijskej metropolitnej vlády.O tomto riešení sa hovorilo už niekoľko týždňov, v sobotu padla definitíva. Japonské médiá s odvolaním sa na bližšie neuvedené zdroje už niekoľko týždňov tvrdili, že rozhodnutie o zákaze účasti pre cudzincov je dávno na svete.Šéfka organizačného výboru OH v Tokiu Seiku Hašimotová to však ešte v piatok odmietala potvrdiť s odôvodnením, že nejde o oficiálne informácie.Podľa zdrojov organizačného výboru do piatka 19.3. predali 4,5 milióna vstupeniek na OH 2020 pre obyvateľov Japonska a ďalší milión lístkov si našiel majiteľov v zahraničí.Predtým, než vlani olympiádu odložili o rok pre pandémiu koronavírusu, Japonci informovali o možnosti zakúpenia 7,8 milióna vstupeniek. Už teraz je zrejmé, že toto číslo sa zďaleka nenaplní.Podľa generálneho riaditeľa organizačného výboru tokijských hier Tošira Muta majitelia vstupeniek zo zahraničia môžu rátať s refundáciami.Podľa prezidenta MOV Thomasa Bacha sa rozhodnutie prijímalo mimoriadne ťažko. "Tento verdikt si vyžiadal obete z každej strany," povedal v sobotu Bach.V pôvodnom rozpočte olympijských hier v Tokiu sa rátalo s príjmom vyše 800 miliónov dolárov z predaja vstupeniek. Mal to byť tretí najvyšší zdroj príjmov v súvislosti s najväčším športovým sviatkom v Japonsku. Prípadný schodok budú musieť vyrovnať japonská vláda a daňoví poplatníci.Medzi japonským obyvateľstvom všeobecne panuje skepsa v súvislosti s organizáciou olympijských a paralympijských hier. Vyše 80 percent Japoncov si neželá, aby sa o rok odložené olympijské hry vôbec uskutočnili.Nedávno vyšli na svetlo aj sexistické poznámky vplyvných mužov organizačného výboru na adresu žien, ktorí už nie sú vo svojich funkciách. To všetko vrhá zlé svetlo na organizačný výbor tokijských hier.V Japonsku dosiaľ zaznamenali 8700 úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19, čo je vzhľadom na jeden z najľudnatejších štátov sveta ešte veľmi solídne číslo.