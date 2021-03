Vlhová triumfovala aj pre krajinu, gratulovala jej taktiež prezidentka

Vo vyjadreniach Petry Vlhovej, reakciách osobností i ohlasoch zahraničných médií opakovane rezonuje, že slovenská lyžiarka nedosiahla iba osobný športový úspech. Zisk veľkého glóbusu vo Svetovom pohári venovala svojej domovine a reprezentáciu krajiny ocenila krátko po sobotnom slalome aj prezidentka SR Zuzana Čaputová.





Dvadsaťpäťročná Vlhová zdôraznila aj v rozhovore pre rakúsku verejnoprávnu stanicu ORF, že slovenský šport sa posunul do nepoznaných sfér. Túto skutočnosť neobišli sociálne siete Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) ani portály ďalších veľmocí alpského lyžovania v Taliansku či vo Švajčiarsku. "Nie som z veľkej lyžiarskej krajiny a nemám veľký tím. Znamená to pre mňa veľa, napísala som históriu a vyhrala som aj pre moju krajinu. Stále tomu nemôžem uveriť, nejaký čas to potrvá, no užijem si to," povedala Vlhová, ktorá tomuto cieľu podriadila celú sezónu.Nevynechala ani jednu z doterajších 30 súťaží a vďaka tomu si aspoň tú záverečnú, nedeľný obrovský slalom, môže na finálovom podujatí vo švajčiarskom Lenzerheide vychutnať bez stresu a tlaku okolia či jej vlastných ambícií: "Je nesmierne náročné držať sa po celý čas na najvyššej úrovni, obzvlášť, keď jazdíte všetky disciplíny ako ja. Aj keď sa mi nedarilo zakaždým, ani raz som neprestala bojovať o veľký glóbus. Nakoniec sme to dokázali. Je to úžasné pre mňa a takisto pre moju krajinu."Širší rozmer Vlhovej počinu vyzdvihol aj prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel: "Je to úžasný úspech pre celú krajinu, nielen pre Petru a jej tím, ale pre nás všetkých, ktorí máme radi šport. Až neskôr si uvedomí, čo dokázala, treba na to trocha času, sú to veľké emócie. Sledoval som jej výkony počas celej sezóny, boli sme v kontakte. O to viac ma teší, že už v predstihu získala takúto veľmi cennú trofej."Celkovej víťazke SP priamo do dejiska telefonicky gratulovala hlava štátu. "Pred chvíľou som telefonovala s Petrou Vlhovou. Poďakovala som sa jej za výnimočnú reprezentáciu a skvelé výkony počas celej sezóny, ktoré nám všetkým v tomto náročnom období prinášali radosť a stali sa symbolom odhodlania, vytrvalosti a nezlomnej vôle. Zisk veľkého krištáľového glóbusu je mimoriadnym úspechom v histórii slovenského športu. Petre som zaželala veľa ďalších úspechov, síl, energie a pevného zdravia. Teším sa na naše osobné stretnutie," uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová na facebooku. K nespočtu pochvál na adresu Vlhovej sa na twitteri pridalo aj Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Washingtone: "Pomaly nám dochádzajú slová, akými by sme ju opísali."