Pakistan potvrdil zastavenie armádneho výcvikového programu USA

Islamabad 17. augusta (TASR) - Pakistanské ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že Spojené štáty pozastavili svoj armádny výcvikový program pre pakistanských vojakov.Informovala o tom v piatok agentúra AP. Oznámenie ministerstva zo štvrtka podľa nej poukazuje na to, že medzi oboma krajinami - spojencami vo vojne proti terorizmu - naďalej panuje napätie.Výcvik pakistanských vojakov v Spojených štátoch je najnovším z programov, ktorých sa dotklo zastavenie americkej bezpečnostnej pomoci Pakistanu, oznámené v úvode tohto roka.Spojené štáty často obviňujú Pakistan, že poskytuje útočisko militantným skupinám i povstalcom, ktorí vykonávajú útoky v susednom Afganistane. Islamabad to popiera a tvrdí, že kritika zo strany USA je nespravodlivá.Pakistan tiež opakovane Spojeným štátom pripomína, že v boji proti militantom na svojom území prišiel už o tisíce vojakov - a tieto jeho straty boli vyššie než celkové straty USA a krajín NATO v Afganistane.Víťaz nedávnych pakistanských parlamentných volieb Imrán Chán vyzval minulý týždeň na zlepšenie vzťahov so Spojenými štátmi. Podľa jeho slov by mali byť budované na základe dôvery a vzájomného rešpektu, pričom diplomatické styky medzi oboma krajinami je nutné