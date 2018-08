Záchranári pri ošetrení bezdomovca zo zariadenia Resoty pochybili

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 17. augusta (TASR) - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) ukončil preverovanie práce bratislavských záchranárov v resocializačnej komunite Antona Srholca - Resoty. Pri smrti bezdomovca zistil pochybenia bratislavskej záchranky. TASR to potvrdila hovorkyňa ÚDZS Andrea Pivarčiová.uviedla Pivarčiová.Ak úrad pri výkone dohľadu zistí nedostatky v poskytnutej zdravotnej starostlivosti, môže poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti uložiť pokutu, zákaz výkonu zdravotníckeho povolania najviac na jeden rok či opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.Pivarčiová spresnila, že poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti môžu uložiť až niekoľkotisícovú pokutu. Pokiaľ je poskytovateľom právnická osoba, pokuta môže byť až 9958 eur, ak je to fyzická osoba, sankcia môže ísť do výšky 3319 eur. Výšku pokuty určuje úrad podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov.Bratislavská resocializačná komunita Antona Srholca - Resoty sa koncom januára sťažovala na postup záchranárov pri zásahu u jedného z jej obyvateľov. Muž, ktorý sa pokúsil o samovraždu, na druhý deň po zásahu záchranárov zomrel. Resoty tvrdili, že zdravotníci u neho zanedbali starostlivosť.