Pakistan pre inváziu kobyliek vyhlásil stav núdze, pažravý hmyz ohrozuje aj východnú Afriku

1.2.2020 (Webnoviny.sk) - Pakistanská vláda vyhlásila pre inváziu kobyliek stav núdze. Miestne úrady sa totiž obávajú, že pažravý hmyz ohrozí potravinovú bezpečnosť v krajine.Roje kobyliek prenikli do Pakistanu už v júni zo susedného Iránu a najprv sa na juhozápade pustili do bavlny, pšenice, kukurice a ďalších obilnín.Z južnej provincie Sindh sa však medzičasom dostali až do severozápadnej provincie Chajbar Paštúnchvá. "Čelíme najväčšej invázii kobyliek za viac než dve storočia," varoval v tejto súvislosti v sobotu premiér Imran Chán.S náporom kobyliek bojuje v súčasnosti aj východná Afrika. Roje tohto lietajúceho hmyzu zaplavili Etiópiu, Keňu a Somálsko v rozsahu, ktorého ničivý potenciál "nemá obdobu", uviedla v januári Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).