Pakistanca odsúdili za plánovaný útok na Wildersa na 10 rokov väzenia

Geert Wilders, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Haag 19. novembra (TASR) - Holandský súd v pondelok rozhodol, že 27-ročný Pakistanec, ktorý plánoval teroristický útok na antiislamského poslanca Geerta Wildersa, pôjde na desať rokov do väzenia. Informovala o tom agentúra AP.Prokuratúra pre nemenovaného občana Pakistanu žiadala šesťročný trest odňatia slobody, súd mu však udelil až desať rokov väzenia. Sudcovia to zdôvodnili pretrvávajúcou snahou obvineného o usmrtenie Wildersa. Plánovaný útok na Wildersa označili za útok na holandskú demokraciu a slobodu prejavu.Prokurátori na súde uviedli, že mladík sa Wildersovi vyhrážal prostredníctvom videa, ktoré zverejnil na Facebooku. V ňom vyhlásil:" Muž plánoval na Wildersa podľa súdu zaútočiť v jednej z budov parlamentu, ktoré označili zauviedol súd.Pakistanec podľa prokuratúry pricestoval do Holandska vlani v auguste s plánom zabiť Wildersa. Dôvodom bola údajne súťaž karikatúr proroka Mohameda, ktorú tento politik organizoval. Podľa súdu Wildersovi uskutočnenie tejto súťaže, ktorá bola nakoniec zrušená, zaručovala sloboda prejavu.Samotný Pakistanec odmietol, že by Wildersa plánoval zabiť.Fyzické zobrazenia proroka Mohameda islam zakazuje a moslimovia ich považujú za hlboko urážlivé.Hrozby smrti sú pre Wildersa pre jeho protiislamskú rétoriku každodennou realitou, poznamenala AP. Už roky žije pod nepretržitou ochranou v zabezpečených domoch.