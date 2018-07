Pakistanská armáda zachránila dvoch zranených britských horolezcov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Podmaník Foto: TASR/Milan Podmaník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Islamabad 2. júla (TASR) - Pakistanská armáda v nedeľu zachránila dvoch britských horolezcov, ktorí utrpeli zranenia po tom, čo ich stanový tábor v piatok zasiahla lavína, informujú agentúry APA a AP.Britských horolezcov Brucea Normanda a Timothyho Millera zachránili z hory Ultar Sar nad údolím Hunza vo výške 5900 metrov. Pakistanskí vojaci objavili a vytiahli aj telo tretieho člena skupiny, 50-ročného rakúskeho horolezca, ktorý po páde lavíny prišiel o život.Miestne úrady v pondelok informovali, že oboch Britov v záujme lepšej zdravotníckej starostlivosti previezli do hlavného mesta Islamabad. Pakistanská armáda podnikla záchrannú operáciu napriek nepriaznivému počasiu, dodali úrady.Trojčlenný tím horolezcov začal svoju expedíciu ešte v apríli. Vrchol hory Ultar Sar chceli dosiahnuť do prvého júlového týždňa, pretože nasledujúci týždeň by im už vypršali víza, píše APA. Podľa médií sa obaja Briti nachádzali v jednom stane, ktorý lavína priamo nezasiahla.Sever Pakistanu je pre svoje vysoké hory a ľadovce obľúbeným cieľom pre zahraničných horolezcov. V krajine sa nachádza niekoľko z najvyšších vrcholov sveta, napríklad slávny K2 či Nanga Parbat.