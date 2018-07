Rast výrobného sektora Číny sa podľa spoločnosti Caixin spomalil

Ilustračný obrázok. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 2. júla (TASR) - Aktivita v čínskom výrobnom sektore zaznamenala v júni mierne spomalenie rastu. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Caixin.Ako uviedla, index nákupných manažérov pre čínsky výrobný sektor klesol v júni na 51 bodov z 51,1 bodu v máji. Napriek miernemu poklesu indexu to však stále predstavuje rast aktivity v sektore, nakoľko rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.Čínsky výrobný sektor tak podľa hodnotenia Caixin zaznamenal rast už 13. mesiac po sebe. Pod júnové zmiernenie rastu sa podpísali najmä nové objednávky, ktoré vzrástli slabším tempom.Cez víkend zverejnil údaje o aktivite výrobného sektora čínsky štatistický úrad, podľa ktorého klesol index nákupných manažérov pre tento sektor z 51,9 na 51,5 bodu. Aj v tomto prípade to znamenalo spomalenie tempa rastu. Rozdiel v údajoch spôsobuje fakt, že štatistický úrad sa sústreďuje na štátne podniky, zatiaľ čo spoločnosť Caixin sa v prieskume zameriava na menšie a súkromné firmy.