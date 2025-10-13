|
Pondelok 13.10.2025
Meniny má Koloman
Denník - Správy
13. októbra 2025
Pakistanská polícia spustila čistiacu operáciu proti islamistickej strane Tehreek-e-Labbaik Pakistan – FOTO
Pakistanská polícia oznámila, že spustila čistiacu operáciu proti tvrdohlavej islamistickej strane Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) po neúspešných rokovaniach o ukončení protizraelských protestov. Pri ...
13.10.2025 (SITA.sk) - Pakistanská polícia oznámila, že spustila čistiacu operáciu proti tvrdohlavej islamistickej strane Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) po neúspešných rokovaniach o ukončení protizraelských protestov.
Pri násilnostiach zahynulo päť osôb vrátane jedného policajta. Protesty TLP, ktoré začali vo štvrtok v Lahore, mali vyvrcholiť pochodom k americkej ambasáde v Islámabade, čo viedlo úrady k zablokovaniu ciest medzi oboma mestami a vypnutiu internetu.
Po zlyhaní rokovaní v nedeľu polícia spustila „rozptyľovaciu operáciu“ v meste Muridke, kde sa zhromaždilo viac ako 7 000 podporovateľov TLP na ceste do hlavného mesta. V oficiálnom vyhlásení polícia potvrdila smrť jedného policajta a štyroch civilistov, pričom niekoľko výtržníkov bolo zatknutých a 48 policajtov a osem civilistov utrpelo zranenia.
TLP je známa svojimi násilnými protestmi a často vyzýva vládu na vyhostenie západných veľvyslancov. Protestujúci uviedli, že polícia ich obkľúčila a strieľala na nich nepretržite tri až štyri hodiny. Po zásahu zostali na uliciach spálené autá vrátane hlavného nákladného vozidla lídra TLP.
Podľa vyjadrenia člena TLP Allamu Irfana „neexistovali skutočné rokovania, vláda len použila slovo 'rokovania', aby vytvorila dojem dialógu“.
Operácia sa uskutočnila v čase, keď pakistanský premiér Shehbaz Sharif pricestoval do Egypta na podpis mierového plánu pre Gazu.
„Dnešná ceremónia znamená uzavretie genocídnej kapitoly, ktorú musí medzinárodné spoločenstvo zabezpečiť, aby sa nikdy nikde nezopakovala,“ napísal Sharif na sociálnej sieti. Pakistan nemá s Izraelom formálne diplomatické vzťahy.
Zdroj: SITA.sk
