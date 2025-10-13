|
|
Vzdelávací program Enter posunul latku digitálnych zručností u viac ako stotisíc žiakov a pokračuje ďalej
Tagy: PR Vzdelávací program Vzdelávanie
Budúci inovátori, vynálezcovia či kreatívni podnikatelia - medzi žiakmi sú už aj takí, ktorí dokážu tvoriť zaujímavé projekty - od alarmu na detskú izbu, inteligentné módne doplnky až po ...
13.10.2025 (SITA.sk) - Budúci inovátori, vynálezcovia či kreatívni podnikatelia – medzi žiakmi sú už aj takí, ktorí dokážu tvoriť zaujímavé projekty – od alarmu na detskú izbu, inteligentné módne doplnky až po náročnejšie výtvory, akými sú autonómne mestečká. Pomáha im v tom vzdelávací program ENTER, ktorý za päť rokov dokázal významne prispieť k rozvoju digitálnych zručností viac ako stotisíc žiakov základných škôl. Spomedzi sedemsto zapojených škôl sedem z nich získalo ocenenie, testujú novú podobu ENTER školy.
Podľa správy o stave Digitálnej dekády z júna tohto roka sa Slovensko v oblasti základných digitálnych zručností pohybuje mierne pod priemerom EÚ. Výnimkou je však kategória mladých ľudí vo veku 16 – 24 rokov. Tí spomedzi vekových kategórií nielenže dosiahli v rámci Slovenska najlepšie výsledky, dokonca sa dostali nad úroveň priemeru svojich európskych rovesníkov.
Tento vekový interval zahŕňa aj žiakov, ktorí počas posledných päť rokov absolvovali program ENTER, ktorý sa zameriava na budovanie digitálnych zručností žiakov a podpore učiteľov pri vzdelávaní. Vznikol v roku 2020 v rámci aktivít Slovak Telekom a pomáha pri rozvojí zručností potrebných pre budúcnosť. Operátor pri tom spolupracuje s odborníkmi na digitálne vzdelávanie, s pedagógmi a riaditeľmi škôl. Od spustenia programu ho dosiaľ absolvovalo viac ako 100-tisíc žiakov a zapojilo sa dvetisíce sedemsto učiteľov zo sedemsto škôl po celom Slovensku.
Prieskum Inštitútu pre verejné otázky, ktorý sa v roku 2024 uskutočnil v spolupráci so spoločnosťami Slovak Telekom a Accenture, ukázal, kde je potrebné zamerať pozornosť pri digitálnom vzdelávaní na školách. Na základných školách sa podľa prieskumu 46% žiakov naučilo základy informatického vzdelávania, ale len jeden z desiatich ho považoval za dostačujúce. Tento výsledok potvrdzuje, že u detí je o tému vzdelávania v oblasti informatiky záujem. Takmer polovici mladých chýbajú praktické zručnosti – ako príklad uviedli záujem o programovanie, prácu s umelou inteligenciou, robotiku, ale aj základné znalosti o GDPR či autorských právach.
Na podporu motivovať záujem detí o využívanie digitálnych technológií vznikol v roku 2020 program ENTER. Je založený na tom, že ponúka pedagógom aj deťom praktické nástroje a podporu pre digitálne vzdelávanie. Hoci prvotným zámerom bolo rozvíjať logické myslenie žiakov prostredníctvom programovania cez čip Micro:bit, výsledky po piatich rokoch ukazujú, že program ENTER u detí nepodporuje len rozvoj digitálnych zručností, ale aj tímovú spoluprácu, mäkké zručnosti či projektové učenie. Až 97% učiteľov zapojených do programu ENTER uviedlo, že práca s micro:bitmi motivuje žiakov k programovaniu, 95% z nich uvádza, že programovanie podporuje tvorivé riešenie problémov a až 98% učiteľov vníma vďaka programu ENTER pozitívnejší vzťah k technológiám ako takým.
"Keď sme pred piatimi rokmi ENTER spúšťali, informatika bola pre mnohé deti len teóriou a pre učiteľov obava, že ju nezvládnu učiť. Dnes je micro:bit bežnou súčasťou vyučovania na stovkách škôl a učitelia sa neboja prinášať technológie aj na hodiny biológie či telesnej výchovy," hovorí Tatiana Svrčková, senior špecialistka spoločenskej zodpovednosti Slovak Telekomu, ktorá stála pri zrode programu.
Nadačný fond Slovak Telekom minulý rok spustil aj novinku v rámci programu a predstavil pilotný projekt ENTER škola, ktorý v sebe zakomponoval prvky kurikulárnej reformy. Zapojilo sa doň sedem škôl, ktoré hodiny informatiky spájali s ďalšími predmetmi v praktických projektoch. Žiaci týchto škôl riešili reálne výzvy a učili sa riadiť projekty ako profesionáli. Za svoje úsilie získali všetky ocenenie, ktoré bolo aj uznaním vynaliezavosti, tímovosti a odvahy, ktoré žiaci aj učitelia preukázali.
Program ENTER je otvorený pre všetky základné školy na Slovensku. Každá škola sa môže kedykoľvek zapojiť a stať sa súčasťou komunity, ktorá mení budúcnosť digitálneho vzdelávania, a to prostredníctvom www.enter.study.
