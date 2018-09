Pakistanský premiér Imrán Chán je na návšteve Saudskej Arábie

Imrán Chán, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dubaj 19. septembra (TASR) - Nový pakistanský premiér Imrán Chán pricestoval v utorok na návštevu Saudskej Arábie. Ide o jeho prvú zahraničnú cestu, odkedy sa 18. augusta ujal funkcie. Informovala o tom v stredu agentúra AP.Po príchode do Saudskej Arábie zavítal Chán do mesta Medina, kde navštívil Prorokovu mešitu a následne odletel do prístavného mesta Džidda na pobreží Červeného mora.V stredu sa pakistanský premiér v metropole Rijád stretne s najvyššími saudskoarabskými predstaviteľmi a presunie sa do metropoly Spojených arabských emirátov (SAE) Abú Zabí.V Saudskej Arábii aj Spojených arabských emirátoch pracuje veľký počet Pakistancov a najmä Saudskoarabské kráľovstvo udržiava s Pakistanom veľmi úzke vzťahy, pričom posvätné miesta islamu v Saudskej Arábii navštevujú každoročne tisíce pakistanských pútnikov.