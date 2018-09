Verzilov čakal v deň otravy správu o smrti ruských novinárov v Afrike

Bývalý člen ruskej skupiny Pussy Riot Piotr Verzilov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 19. septembra (TASR) - Aktivista ruskej skupiny Pussy Riot Piotr Verzilov čakal v deň, keď bol zrejme otrávený, správu o stave vyšetrovania smrti ruských novinárov zavraždených v lete v Stredoafrickej republike (SAR). S odvolaním sa na dva zdroje o tom informoval ruský denník Novaja gazeta.Spomínaný dokument o troch ruských novinároch, ktorí v SAR pracovali na reportáži o súkromných vojenských spoločnostiach, vypracovali zahraniční experti vyslaní do Afriky.Verzilov mal ísť do Afriky s nimi, ale v čase tejto cesty si odpykával 15-dňový trest väzenia za narušenie finálového zápasu majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré sa konalo v Moskve.Verzilova priviezli do moskovskej nemocnice 11. septembra s podozrením na otravu doposiaľ neznámou látkou. Po tom, čo sa jeho zdravotný stav prudko zhoršil, ho 15. septembra previezli na berlínsku kliniku Charité.Verzilovov ošetrujúci lekár Kai-Uwe Eckardt v utorok na tlačovej konferencii v Berlíne informoval, že stav pacienta si stále vyžaduje intenzívnu lekársku starostlivosť, je však mimo ohrozenia života.konštatoval Eckardt.Podľa riaditeľa nemocnice Charité Karla Maxa Einhäupla lekári predpokladajú, že 30-ročný Verzilov je v stave intoxikácie už takmer týždeň, jej príčina však stále nie je známa.Agentúra Interfax informovala, že Verzilovov zdravotný stav podrobne sleduje aj Kanada, ktorej je od roku 2005 občanom.