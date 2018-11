Palau zakáže toxické opaľovacie krémy, chce chrániť koralové útesy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ngerulmud 2. novembra (TASR) - Palau sa zrejme stane vôbec prvou krajinou, ktorá na svojom území zakáže používanie časti opaľovacích krémov. Tichomorský ostrovný štát k takémuto kroku pristúpi v snahe ochrániť tamojšie koralové útesy, informovala vo štvrtok spravodajská stanica BBC.Palauský prezident Thomas Remengesau minulý týždeň podpísal zákon, ktorý zakazuje predaj i používanie opaľovacích krémov obsahujúcich minimálne jednu zo zoznamu desiatich chemikálií vrátane oxybenzónu, ktoré sú pre podmorský život považované za vysoko toxické a môžu zapríčiniť, že koraly sú náchylnejšie na vyblednutie.Predmetný zákon vstúpi do platnosti v roku 2020. Predajcov, ktorí ho porušia, bude trestať pokutou vo výške 1000 dolárov a turisom, ktorí do krajiny prídu so zakázanými krémami, budú tieto produkty konfiškovať, priblížila v piatok agentúra AP.Legislatíva sa okrem zákazu opaľovacích krémov obracia tiež na turistické kancelárie, ktoré žiada, aby svojim zákazníkom poskytovali poháre, slamky či nádoby na jedlo, ktoré sa dajú opakovane používať.