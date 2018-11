Trumpova administratíva zvažuje Nauertovú za veľvyslankyňu USA pri OSN

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 2. novembra (TASR) - Hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí Heather Nauertová by mohla byť náhradou za odchádzajúcu veľvyslankyňu USA pri OSN Nikki Haleyovú. Pripustil to vo štvrtok americký prezident Donald Trump, ktorý pred médiami uviedol, že o Nauertovej sa "veľmi vážne" uvažuje.Trump povedal, že jeho administratíva v tejto veciuž na budúci týždeň, pričom si bude vyberať z, ktorí by chceli tento post zastávať.povedal podľa agentúry AP americký prezident na margo Nauertovej. Trump sa takto vyjadril na pôde Bieleho domu po tom, ako novinárom hovoril o plánoch na sprísnenie azylových pravidiel pre prisťahovalcov.Nauertovú už skôr vo štvrtok označili viaceré americké médiá vrátane staníc Fox News a CNN za Trumpovu favoritku na poste veľvyslankyne USA pri OSN. Objavili sa aj články tvrdiace, že Trump 48-ročnej hovorkyni už túto funkciu ponúkol, priblížila agentúra DPA.Nauertová sa stala hovorkyňou amerického rezortu diplomacie v apríli 2017. Predtým pracovala ako hlásateľka v televízii Fox News, kde bola ešte skôr i redaktorkou, rovnako ako aj v televízii ABC News. Na týchto pozíciách sa však nikdy nešpecializovala na zahraničnú politiku, a tak bolo jej dosadenie na funkciu hovorkyne ministerstva zahraničných vecí pomerne prekvapivé, konštatuje agentúra AP.Podľa spravodajskej stanice CNN okrem nej zvažuje Trump na post veľvyslanca USA pri OSN i tri ďalšie osoby - amerického veľvyslanca v Nemecku Richarda Grenella, ambasádorku USA vo Francúzsku Jamie McCourtovú a americkú veľvyslankyňu v Kanade Kelly Craftovú.Nikki Haleyová, vychádzajúca hviezda Republikánskej strany, začiatkom októbra nečakane oznámila, že odstupuje z postu veľvyslankyne pri OSN a poprela špekulácie, že by mohla kandidovať v ďalších prezidentských voľbách. Vo funkcii veľvyslankyne zostane do konca roka.