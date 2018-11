Paleontológovia objavili v Argentíne doteraz neznámy druh dinosaura

Ilustračné foto. Foto: Youtube Ilustračné foto. Foto: Youtube

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Buenos Aires 3. novembra (TASR) - Doteraz neznámy druh dinosaura objavili vedci v južnej Argentíne. Paleontológovia zo Španielska a Argentíny našli v blízkosti Ánd pozostatky kostí dvanásťmetrového zvieraťa a dvoch menších exemplárov, informuje podľa agentúry AFP najnovšie číslo odborného časopisu Acta Palaeontologica Polonica.Novo objavený druh dinosaura patrí do skupiny bylinožravých sauropodov, ktorých najznámejšími zástupcami sú diplodocus a brontosaurus. Dostal meno Lavocatisaurus agrioensis a žil pred asi 110 miliónmi rokov v nehostinnej oblasti v dnešnej provincii Neuquén."Našli sme väčšinu kostí lebky a veľký počet zubov, čo nám umožnilo uskutočniť pomerne kompletnú rekonštrukciu," povedal José Luis Carballido z Múzea Egidia Feruglia v meste Trelew ležiacom v regióne Patagónia. Vedci našli aj kosti krku, chrbta a chvosta.Okrem dospelého dinosaura sa podarilo nájsť aj pozostatky dvoch mladších jedincov s dĺžkou šesť až sedem metrov. Všetky dinosaury zahynuli spolu.Sauropody boli najväčšie stvorenia, aké kedy obývali Zem. Mali dlhé krky a chvosty, mohutné telá a malé hlavy. Predpokladá sa, že zástupca rodu Supersaurus mohol dosahovať dĺžku 33-34 metrov, jediný zástupca rodu a Argentinosaurus mohol zasa vážiť až 120 ton.Nález kostí dinosaurov v tejto oblasti vedcov prekvapil. "Aj keď si viete predstaviť, že sa táto skupina sauropodov mohla prispôsobiť životu v suchšom prostredí s riedkou vegetáciou, nízkou vlhkosťou a nedostatkom vody, je to oblasť, v ktorej by ste fosílie nehľadali," povedal Carballido.