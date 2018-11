V klube Bombura sú Horehronské jazzové dni aj so zahraničnou účasťou

Koncertom mladej skupiny Impaco Trio z Trnavy pokračujú v sobotu 3. novembra 2018 v breznianskom klube Bombura 5. Horehronské jazzové dni. Na snímke majiteľ klubu Marián Pavúk pred Bomburou. Foto: TASR Koncertom mladej skupiny Impaco Trio z Trnavy pokračujú v sobotu 3. novembra 2018 v breznianskom klube Bombura 5. Horehronské jazzové dni. Na snímke majiteľ klubu Marián Pavúk pred Bomburou. Foto: TASR

Brezno 3. novembra (TASR) - Koncertom mladej skupiny Impaco Trio z Trnavy pokračuje v sobotu večer v breznianskom klube Bombura piaty ročník Horehronských jazzových dní. Ďalším hosťom večera budú Sisa Fehér & Vladko Mikláš s projektom Bardo.Ako TASR povedal majiteľ klubu Marián Pavúk, Horehronské jazzové dni si už získali v Brezne a okolí svoje meno a dnes navštevuje tieto koncerty viacero fanúšikov žánru aj z miest a obcí mimo okresu."Program jazzových dní sa začal už v sobotu 27. októbra, a to vystúpením americko-poľského tria Mike Parker's trio Theory," priblížil pre TASR priebeh festivalu Pavúk. Program pokračuje v piatok 9. novembra koncertom Laca Décziho & Cellula New York a celý program ukončia 1. decembra koncerty nórsko-česko-slovenského projektu Live Foyn a zoskupenia Ľubo Šamo Project.Klub Bombura oslávil tento rok 25. výročie svojej existencie. Je pravdepodobne najstarším slovenským klubom so zameraním na pravidelné koncertovanie hudobných skupín s rôznym zameraním.V Bombure hrali nielen známe mená z Česka a Slovenska, ako Bez ladu a skladu, Chiki Liki Tu-a, Vladimír Mišík, Andrej Šeban, Psí vojáci, Jaroslav Hutka, Vladimír Merta, Fermata, Karpatské chrbáty, ale aj Jacek Pelc a Elektric Trio (Poľsko), Steamboat Switzerland (Švajčiarsko), Maya Quartet (Francúzsko), Peter Cardarelli či Mothers of Invention z USA. Podľa Pavúka tam bolo už za ten čas okolo 1000 koncertov.