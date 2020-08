Paleontológovia odhalili záhadu bizarného dlhokrkého plaza podobného Lochnesskej príšere

Bizarne vyzerajúca bytosť

Číhajúci predátor

16.8.2020 - Fosília zvláštneho plaza, známeho ako Tanystropheus, už viac ako sto rokov fascinuje vedcov. Tvora, podobného Lochnesskej príšere alebo prehistorickému krokodílovi skríženému so žirafou, ako ho opisuje portál CNN, po prvý raz popísali v roku 1852 a zrekonštruovali v roku 1973.Paleontológovia vedeli, že Tanystropheus žil v oblasti švajčiarskej zalesnenej hory Monte San Giorgio v období stredného triasu, pred zhruba 242 miliónmi rokov. Vedeli aj to, že táto bizarne vyzerajúca bytosť dlhá asi šesť metrov, mala nesmierne dlhý krk, ktorý s dĺžkou zhruba tri metre predstavoval polovicu jeho celkovej dĺžky.Ďalšie detaily však jasné neboli. Teraz vedci s pomocou počítačovej tomografie digitálne zrekonštruovali rozbité lebky fosílií, vďaka čomu zistili, že tieto plazy žili vo vode. Výsledky svojho výskumu publikovali v časopise Current Biology."Pre všetkých, ktorých zaujímajú triaské plazy, to bola vždy nielen ikonická fosília, ale aj predmet mnohých sporov a diskusií," vyjadril sa paleontológ Olivier Rieppel z Field Museum v Chicagu, ktorý je jedným zo spoluautorov štúdie. "Ja študujem Tanystropheusa vyše 30 rokov, takže je nesmierne uspokojujúce vidieť tieto tvory demystifikované," skonštatoval.Digitálne poskladané kosti fosílie ukázali anatómiu lebky Tanystropheusa a umiestnenie nosných dierok typické pre vodné zvieratá. Vedci tiež našli dôkazy, že Tanystropheus bol takzvaný "číhajúci predátor", ktorému dlhý, tenký krk dovoľoval nepozorovane sa priblížiť k nič netušiacej koristi.Ďalšia záhada, ktorú sa vedcom podarilo rozlúštiť, boli rôzne formy týchto zvierat. Podobné, no menšie fosílie, ktoré boli dlhé len niečo vyše metra, dosiaľ niektorí považovali za mláďatá dospelého Tanystropheusa.Teraz však zistili, že sú to dva rôzne druhy. V rovnakej oblasti tak žili dva samostatné druhy tohto zvláštne vyzerajúceho plaza, pričom podľa zubov zrejme využívali aj odlišné stratégie pri love.