Paleontológovia popísali nových vtákojašterov spred 100 miliónov rokov

Veľké a ľahké tvory

Našli ich baníci

30.3.2020 - Paleontológovia identifikovali tri nové druhy zubatých pterosaurov, ktoré žili na území dnešnej Afriky pred zhruba 100 miliónmi rokov.Nových vtákojašterov z obdobia kriedy popísal medzinárodný tím vedcov vedený Baylorovou univerzitou v Texase z fosílií zubov, kostí i takmer kompletných kostier, ktoré objavili v juhovýchodnom Maroku. Výsledky svojho výskumu, ktorý pomáha odhaliť málo známu evolučnú históriu Afriky v časoch dinosaurov, publikoval v odbornom časopise Cretaceous Research."Pterosaurie ostatky sú veľmi vzácne, väčšina známych pochádza z Európy, Južnej Ameriky a Ázie. Tieto nové nálezy sú veľmi vzrušujúce a poskytujú okno do sveta pterosaurov v Afrike počas kriedy," povedala na margo objavu vedúca autorka štúdie Megan L. Jacobs z Baylorovej univerzity.Vedci zistili, že africké pterosaury boli celkom podobné tým, ktorých fosílie našli na iných kontinentoch. Žili v prostredí, ktoré okrem nich obývali plazy podobné krokodílom, mäsožravé dinosaury a málo bylinožravcov. Mnoho predátorov, vrátane takýchto zubatých pterosaurov, sa kŕmilo aj rybami.Podľa Jacobs boli dané pterosaury veľké, no ľahké tvory. "Ich rozpätie krídel malo tri až štyri metre, kosti mali tenké skoro ako papier a plné vzduchu, veľmi podobné vtákom. To umožnilo týmto úžasným tvorom dosiahnuť neuveriteľné veľkosti a stále vzlietnuť a plachtiť na oblohe," vysvetlila.Veľké pterosaury, ako novoidentifikované druhy, boli schopné putovať stovky kilometrov, pričom fosílie naznačujú, že lietali medzi Južnou Amerikou a Afrikou, podobne ako dnešné vtáky ako kondory či albatrosy, uviedli vedci.

Jeden z nových druhov je z rodu Anhanguera, ktorý bol dosiaľ známy len z Brazílie. Ďalšie sú zase z čeľade Ornithocheiridae, ktoré sa dosiaľ podarilo nájsť len v Anglicku a Strednej Ázii.

Fosílie našli v nálezisku Kem Kem miestni baníci. V oblasti celkovo našli už päť druhov zubatých pterosaurov. Nové fosílie budú súčasťou zbierky múzea v Maroku.Na výskume sa okrem výskumníkov z Baylorovej univerzity podieľali vedci z University of Portsmouth, University of Leicester a University of Bath v Anglicku, Detroit Mercy University v Spojených štátoch a Université Hassan II v Maroku.