Veľryby pre otepľovanie blúdia z chránených zón, čím sa zvyšuje riziko ich smrteľných kolízií s loďami

Zrážky s plavidlami

Bližšie k vyhynutiu

29.3.2020 - Otepľovanie oceánov v dôsledku klimatických zmien zvyšuje pravdepodobnosť smrteľných kolízií veľrýb s loďami. Podľa vedcov, ktorých cituje tlačová agentúra AP, niektoré druhy veľrýb v dôsledku otepľovania vôd pri hľadaní potravy častejšie blúdia z chránených zón, určených na ich ochranu pred loďami, do námorných ciest."Keď jeden z ich hlavných zdrojov zmizne, znamená to, že začnú prehľadávať nové miesta, aby našli jedlo. To znamená, že sa stretávajú s novými zdrojmi úmrtnosti, pretože idú na miesta, kde nie sú chránené," vysvetlil vedec Nick Record z Bigelow Laboratory for Ocean Sciences v East Boothbay v americkom štáte Maine.Tento fenomén už napríklad spôsobil nárast počtu zrážok s veľrybami biskajskými (Eubalaena glacialis) na východnom pobreží Severnej Ameriky a vráskavcami obrovskými (Balaenoptera musculus) na západnom pobreží.Keď veľryby zahynú pri kolízii s loďou, často sa potopia a ich telá voda nie vždy vyplaví na breh. Podľa vedcov a ochranárov sú tak smrteľné zrážky veľrýb s loďami dramaticky podhodnotené.Zrážky s plavidlami patria spolu so zamotaním sa do rybárskeho vybavenia medzi najčastejšie príčiny náhodných úmrtí u veľkých druhov veľrýb. Ochranári i vedci sa zasadzujú o to, aby Medzinárodná námorná organizácia zintenzívnila ochranu veľrýb, ale bez spolupráce svetového námorného priemyslu sa tak nestane, upozorňuje AP.V prípade veľrýb biskajských, ktorých populácia má zhruba 400 jedincov a v priebehu pár rokov stratila viac ako 10 percent, ich takéto úmrtia posúvajú bližšie k vyhynutiu, vyjadril sa Record. Len vlani v dôsledku zrážky s loďou zomreli tri jedince, čo je pri malej populácii nebezpečne veľa. Všetky tri úmrtia zaznamenali v Zálive svätého Vavrinca pri Kanade, kde podľa vedcov veľryby trávia čoraz viac času, lebo sa tam otepľuje voda.Na západnom pobreží sa zvyšuje riziko zrážok veľrýb od začiatku milénia, keď sa vráskavce obrovské začali viac presúvať na sever Tichého oceána.Podľa vedcov a ochranárov je potrebné meniť námorné trasy a znižovať rýchlosť lodí. Takéto opatrenia sú predmetom mnohých diskusií medzi ochranárskymi skupinami, medzinárodnými regulačnými orgánmi a námorným priemyslom, ktoré sa ich aj v istej miere usilujú uplatniť.