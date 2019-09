Palestína odsúdila Netanjahuove predvolebné sľuby o získavaní územia

Palestínsky premiér Muhammad Štajja (vpravo) a palestínsky prezident Mahmúd Abbás, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 10. septembra (TASR) - Palestínčania v utorok odsúdili vyhlásenia izraelského premiéra Benjamina Netanjahua o rozšírení zvrchovanosti Izraela nad územiami na západnom brehu Jordánu a varovali, že takýto krok by mal negatívne následky. Informoval o tom na svojej webovej stránke denník The Jerusalem Post.," povedal palestínsky premiér Muhammad Štajja.," povedala a dodal, že ak Netanjahu verí, že pripojenie osád na západnom brehu rieky Jordán mu z krátkodobého hľadiska prinesie viac hlasov, potom z dlhodobého hľadiska on aj Izrael prehrajú.Štajja varovanie vyslovil počas stretnutia so španielskym generálnym konzulom v Jeruzaleme. Palestínsky premiér Španielsko a ďalšie krajiny EÚ vyzval, aby urýchlili proces uznania palestínskeho štátu s cieľom podporiť riešenie v podobe dvoch štátov.Úrady palestínskych autonómnych území uviedli, že palestínske vedenie v najbližších dňoch absolvuje mimoriadne stretnutie s cieľom prediskutovať následky Netanjahuovho vyhlásenia.