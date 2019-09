V Maďarsku vyžrebovali čísla kandidátok pre voľby národnostných menšín

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 10. septembra (TASR) - Maďarská Národná volebná komisia (NVB) v utorok vyžrebovala poradové čísla kandidátok do volieb do národnostných samospráv v rámci októbrových komunálnych volieb.Podľa agentúry MTI komisia zaevidovala do utorňajšieho večera 19 národnostných kandidátskych listín, pričom poradie kandidátok žrebovala v prípade deviatich národností. Štyri národnosti - bulharská, nemecká, slovenská a slovinská - si zostavili iba po jednom zozname kandidátov, preto im NVB pridelila poradové číslo 1.Poradové čísla slúžia na zaradenie kandidátok jednotlivých nominujúcich organizácií na celoštátny hlasovací lístok.Národnostní voliči budú v komunálnych voľbách 13. októbra voliť súčasne poslancov miestnej, župnej, budapeštianskej a celoštátnej národnostnej samosprávy.spravodajca TASR Ladislav Vallach