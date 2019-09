Palestínčania sú pripravení na dialóg s akýmkoľvek izraelským lídrom

Na snímke izraelský volič vhadzuje hlasovací lístok do volebnej schránky v predčasných parlamentných voľbách v izraelskom meste Rosh-Ha´ayin 17. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Oslo 18. septembra (TASR) - Palestínčania sú pripravení zapojiť sa do dialógu s akýmkoľvek budúcim izraelským lídrom. V stredu v nórskom Osle to deň po parlamentných voľbách v Izraeli vyhlásil palestínsky minister zahraničných vecí Rijád Málikí.povedal novinárom Málikí po tom, čo sa utorkové voľby v Izraeli skončili nerozhodným výsledkom. Jasne nezvíťazila ani strana Likud premiéra Benjamina Netanjahua, ani jej hlavný rival - strana Modrá a biela Bennyho Ganca, pripomenula tlačová agentúra AFP.Málikí vystúpil pred novinármi, keď palestínsky prezident Mahmúd Abbás začal dvojdňovú návštevu s Osle.Návšteva Abbása a Málikího sa uskutočňuje pred budúcotýždňovým stretnutím Kontaktného výboru darcov pre Palestínčanov (AHLC) v New Yorku, ktorý vedie Nórsko.Utorkové parlamentné voľby v Izraeli nepriniesli víťaza a politikov čakajú náročné rokovania o vytvorení vlády národnej jednoty (veľkej koalície) alebo dokonca koniec dlhého vládnutia Netanjahua.Podľa takmer všetkých spočítaných hlasov voličov sa treťou najsilnejšou politickou silou v izraelskom parlamente zrejme stane zoskupenie Spoločný zoznam, vytvorené z arabských strán v Izraeli. Izraelskí Arabi neboli ešte nikdy súčasťou vlády, ale už aj v minulosti sa rozhodli pre taktiku podporovať zvonku menšinový kabinet.Zdroje z úradu Netanjahua v stredu pre agentúru AFP uviedli, že premiér zrušil plánovanú budúcotýždňovú cestu na zasadnutie Valného zhromaždenia OSN v New Yorku a dôvodom súv Izraeli.