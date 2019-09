TRUBAN: Možnosť, že by sme do koalície vzali aj Za ľudí, ešte existuje

Koalícia Progresívne Slovensko/SPOLU-občianska demokracia dala strane Za ľudí exprezidenta Andreja Kisku niekoľko krát ponuku na spoluprácu a dodnes nie je úplne pasé ani možnosť, že by z dvojkoalície napokon urobili trojkoalíciu. V diskusii na Tablet.tv to povedal líder Progresívneho Slovenska (PS) Michal Truban.





Potenciálni partneri

Platformy a program

Zároveň však dodal, že variant trojkoalície je komplikovaný a každým dňom, ako sa približuje oficiálny termín podania kandidátnych listín, bude ťažšie realizovateľný. „Takže, bude to ťažké, ale stále som ochotný sa o tom baviť. Zatiaľ nie je dohodnuté nič,“ povedal Truban. Kiskovci budú mať podľa neho koncom mesiaca snem a potom bude možné rokovať o optimálnej forme spolupráce.Progresívne Slovensko a SPOLU sú podľa neho už definitívne rozhodnuté, že do parlamentných volieb pôjdu vo forme štandardnej koalície, aj keď to znamená, že na vstup do parlamentu budú musieť namiesto päťpercentnej prekonať sedempercentnú hranicu. „Po eurovoľbách sme podpísali dohodu o spolupráci do parlamentných volieb, aj o tom, čo po nich. Pôjdeme do týchto volieb spoločne. Spolupráca Progresívneho Slovenska a SPOLU je veľmi dobrá a chceme v nej pokračovať. Chceme ísť formálnym spôsobom, oficiálne vytvoriť koalíciu, budeme mať spoločnú kandidátku,“ povedal s tým, že lídrom kandidátky bude on, dvojkou predseda SPOLU Miroslav Beblavý a 150 miest na kandidátnej listine si strany rozdelia v pomere 75:75.Okrem strany Za ľudí chce Progresívne Slovensko spolupracovať aj s KDH, s ktorým má v tomto zmysle uzavretú dohodu. „S KDH sme sa začali stretávať a diskutovať o tom, ako spraviť niečo pre Slovensko. A ako utlmiť konflikty na zložitých, ale dôležitých témach, ako sú napríklad registrované partnerstvá alebo interrupcie. Ako tieto témy neprenechať extrémistom a nevyvolávať v našej krajine nenávisť,“ povedal.„Bolo to o tom, aby sme na seba neútočili, nezneužívali tieto témy a pokúsili sa spolu priniesť nejaký program pre Slovensko. A túto dohodu aj dodržiavame, ak je nejaký konflikt, vždy si najskôr zavoláme, napíšeme si, ako to kto myslel a nesnažíme sa jeden druhého podraziť,“ tvrdí Truban.„My si uvedomujeme, že rozpory tu sú, že my sme liberálnejšia strana a oni sú konzervatívnejší, ale napriek tomu sme dokázali k sebe nájsť cestu,“ dodáva predseda PS.S ostatnými opozičným stranami PS podobnú dohodu nemá a v niektorých prípadoch je podľa neho už dnes zrejmé, že by ani nebola reálna. „Ja som za spolupráce, ktoré sú reálne a dohody, ktoré sa dodržujú. A nie sa iba postaviť na tlačovku, niečo spoločne povedať a na druhý deň sa pohádať,“ povedal predseda PS.Na margo vyhlásenia Igora Matoviča, že jeho strana nepôjde do vládnej koalície so subjektami, ktoré presadzujú registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia, Truban reagoval, že v tejto chvíli nevidí dôvod meniť svoje priority a prispôsobovať svoj program „na základe nejakých vyhlásení“.Na otázku, či bude jeho strana principiálne odmietať ísť do vládnej koalície so Smerom-SD, SNS a ĽS NS aj v prípade, že bez niektorej z týchto strán nebude možné zostaviť vládu s účasťou PS, Truban odpovedal, že okrem krátkodobej ambície ísť po voľbách do vlády treba vždy zohľadňovať aj dlhodobé priority.„Treba sa pozerať aj na dlhodobú víziu a stratégiu Slovenska, nie len na terajší krátkodobý cieľ. To všetko by hralo rolu. Treba sa jednoznačne vymedziť voči Smeru-SD, SNS a ĽSNS, máme to aj v zmluve so stranou SPOLU. Ak chceme ukázať zmenu, musíme ju vedieť zadeklarovať. Myslím si, že v týchto voľbách ešte príde k takému premiešaniu sa hlasov a percent, že budeme v roku 2020 veľmi prekvapení, ako to nakoniec bude,“ odhadol.V strane SPOLU vznikla zelená platforma, v Progresívnom Slovensku zasa maďarská. Podľa Trubana vznik takýchto platforiem nesignalizuje fragmentáciu strany, naopak, centrum tento typ socializácie podporuje. „Nová politika je aj v tom, že sa snažíme podporovať hnutie zdola, tak sme aj vznikli. Maďarská platforma vznikla tak, že sme mali na juhu viacero členov, začali tam vznikať lokálne bunky, ktoré chceli pomáhať aj svojmu regiónu. Povedali sme, že na to vytvoríme priestor, budú mať aj nejaké miesta na kandidátke, atď. Podporujeme rôzne platformy, máme platformu mladých, žien, platformu veriacich,“ tvrdí Truban.Predvolebný program podľa neho predstaví Progresívne Slovensko a SPOLU v najbližších dňoch. V priebehu leta na jeho zostavovaní podľa Trubana pracovalo 16 pracovných skupín.„V rámci spravodlivosti je tam napríklad zmena spôsobu voľby generálneho prokurátora, zefektívňovanie verejnej správy, ako to navrhuje napríklad Únia miest. Veľa vecí máme v školstve, životnom prostredí. A je to vzájomne poprepájané, nie sú tam opatrenia, ktoré by sa navzájom vylučovali. Napríklad v školstve sa už roky hovorí o potrebe reformy, ale nikdy sme nemali silného ministra školstva, ktorý by mal aj politickú podporu na to, aby túto reformu robil,“ zhrnul Truban.