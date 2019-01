Palestínska vláda podala demisiu

Rámí Hamdalláh, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ramalláh 29. januára (TASR) - Palestínska vláda v utorok podala demisiu. Informovala o tom agentúra WAFA.K demisii došlo len deň po tom, ako palestínsky prezident Mahmúd Abbás oznámil, že má v úmysle preobsadiť post predsedu vlády, ktorý zastával Rámí Hamdalláh. Členovia Hamdalláhovej vlády budú zastávať svoje funkcie až do vymenovania nového kabinetu.V novej vláde by podľa agentúry Bloomberg mali byť aj zástupcovia rôznych frakcií v rámci Organizácie pre oslobodenie Palestíny (OOP). Neráta sa však s účasťou predstaviteľov militantného hnutia Hamas, ktoré vládne v pásme Gazy a ktorého vplyv na politický život chce Abbás potlačiť. Hamas nie je súčasťou OOP.Vytvorenie vlády s účasťou frakcií združených v OOP Abbásovi odporučil ústredný výbor strany Fatah, ktorej je palestínsky prezident predsedom a ktorá je vládnucou silou v Predjordánsku.Tento návrh vedenia Fatahu podporili aj členovia odstupujúcej vlády, ktorí sa majú následne zapojiť do konzultácií o vytvorení nového kabinetu.Odchádzajúca palestínska vláda vznikla v roku 2014 v snahe zmieriť súperiace vlády na Západnom brehu a v pásme Gazy. Jej členmi sa síce stali zástupcovia odsúhlasení oboma stranami, ale proces zmierenia sa zastavil a Hamdalláhova vláda nebola schopná vykonávať svoje právomoci v pásme Gazy.Abbás stojí na čele obmedzenej samosprávy na Izraelom okupovanom Západnom brehu Jordánu a Hamas, ktorý zvíťazil v parlamentných voľbách v roku 2006, má svojho vlastného premiéra v pásme Gazy.Palestínčania nemajú funkčný parlament ani nemali národné voľby od krátkej občianskej vojny v roku 2007, v ktorej sa stretla Západom podporovaná sekulárna strana Fatah s hnutím islamského odporu Hamas.