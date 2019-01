V Košiciach vyvinuli a testovali nový ultrazvukový prístroj

Ilustračné foto. Foto: TASR/Tomáš Doboš Foto: TASR/Tomáš Doboš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 29. januára (TASR) – Novú úroveň zobrazovacej diagnostiky prináša najnovší ultrazvukový prístroj, ktorí vyvinuli softvéroví špecialisti v Košiciach a testovala ho košická železničná nemocnica. V kvalite a presnosti zobrazovania sa podľa odborníkov vyrovnáva veľkým diagnostickým prístrojom - počítačovej tomografii (CT) a magnetickej rezonancii (MR), pričom umožňuje vyšetriť aj výrazne obéznych ľudí.Prístroj Acuson Sequoia získal nedávno za generovaný obraz ocenenie "Image of the month" Svetovej federácie pre ultrazvuk v medicíne a biológii. Softvér vyvíjal tím 45 špecialistov viac ako päť rokov v košickej pobočke Siemens Healthineers.uviedol novinárom vedúci ultrazvukového projektu Miroslav Kliment. Súčasťou utorkovej prezentácie prístroja v železničnej nemocnici bolo aj jeho použitie na konkrétnom pacientovi.priblížil Kliment. Výhodou je aj možnosť vyšetrenia pomocou kontrastnej látky.Ako jedna z prvých nemocníc na svete mala prístroj k dispozícii Železničná nemocnica Svet zdravia Košice. Testovali ho 16 týždňov na pôde rádiologického oddelenia pod vedením primára Reného Haka.povedal primár.Železničná nemocnica podpísala so spoločnosťou Siemens Healthineers memorandum o spolupráci v rámci ďalšieho vývoja a vylepšovania prístrojov v medicínskej diagnostike.konštatovala riaditeľka nemocnice Mária Grüllingová.