Palestínsky prezident Mahmúd Abbás obvinil Izrael zo štátneho terorizmu a vojnových zločinov

19.5.2021 (Webnoviny.sk) - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás obvinil Izrael z organizovaného štátneho terorizmu a vojnových zločinov v Pásme Gazy. V televíznom prejave, na ktorý sa odvoláva spravodajský portál BBC, líder Palestínskej samosprávy povedal, že Palestínčania nebudú váhať „v stíhaní tých, ktorí páchajú takéto trestné činy, pred medzinárodnými súdmi“.Medzinárodný trestný súd v marci oznámil, že začína vyšetrovanie možných vojnových zločinov spáchaných Izraelom a palestínskymi skupinami počas ostatného veľkého konfliktu v Pásme Gazy v roku 2014. V spojitosti s najnovšími násilnosťami súd už vyjadril obavy.Abbás tiež obvinil Izrael z „brutálnych útokov na civilistov a úmyselné bombardovanie domovov“. Izrael trvá na tom, že útočí len na vojenské ciele a usiluje sa predísť civilným obetiam, čo zahŕňa aj varovania obyvateľov o nadchádzajúcich náletoch.Medzičasom izraelský premiér Benjamin Netanjahu uviedol, že nie je možné určiť časový rámec dosiahnutia pokoja zbraní. „Nestojíme tu so stopkami,“ povedal zahraničným veľvyslancom. Ako tiež uviedol, Izrael sa angažuje v násilnom odradení útokov.Najnovší konflikt Izraela a palestínskych militantov v Gaze, ktorý vypukol po týždňoch eskalujúceho napätia medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi v okupovanom východnom Jeruzaleme, trvá vyše týždňa a vyžiadal si už viac ako 200 mŕtvych.Ostreľovanie pokračuje aj v stredu, pričom do Izraela prileteli aj rakety z Libanonu. Izraelská armáda na ne reagovala náletmi.Násilnosti vyvolali obavy po celom svete a medzinárodné spoločenstvo apeluje na dosiahnutie prímeria. Americký prezident Joe Biden najnovšie v telefonáte s Netanjahuom vyzval na „značnú deeskaláciu“.Vo štvrtok sa v spojitosti s konfliktom znova zíde Bezpečnostná rada OSN a v ten istý deň plánuje aj nemecký minister zahraničia pricestovať do Izraela na rokovania s Izraelčanmi aj Palestínčanmi.Šéf nemeckej diplomacie sa vyjadril, že jeho cesta však zatiaľ nie je 100-percentne istá, pretože ešte nedokončili jej koordináciu.

Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.bbc.com.