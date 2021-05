Sulíkovci nie sú proti navýšeniu rozpočtu, ale na Matoviča majú ďalšie otázky

SaS vypočítala nevyhnutné výdavky

Matovičova práca podľa Sulíka "stojí"

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.5.2021 -Strana Sloboda a Solidarita (SaS) nie je proti navýšeniu rozpočtu. Na stredajšej tlačovej konferencii to zopakoval minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).Pandémia totiž podľa Sulíka spôsobila omnoho viac škôd, než predpokladali. Rozpočet je nutné podľa Sulíka upraviť, a teda navýšiť deficit a dlhy.Strana súhlasí, aby všetky položky týkajúce sa pandémie boli predmetom navýšenia, ale majú ďalšie otázky, na ktoré nedostali zatiaľ odpoveď.Vláda schválila novelu zákona o štátnom rozpočte, ktorou sa majú navýšiť výdavky štátneho rozpočtu o 3,4 mld. eur. Táto suma je však podľa Sulíka privysoká a treba podrobne zvážiť všetky položky.Pretože je podľa neho logické, že by sme sa mali prikryť takou perinou, na akú máme a pri vytváraní ďalších dlhov by sme mali byť obozretní. „Vlani sme podporili navýšenie rozpočtu, lebo prišla kríza, s ktorou nikto nerátal,“ pokračoval Sulík. Strana SaS si však vypočítala nevyhnutné výdavky vo výške 1,6 mld. eur.Aktuálny návrh na zvýšenie výdavkov zahŕňa rôzne nepandemické položky, ktoré tam podľa Sulíka nemajú čo robiť.Ako príklad uviedol vysielací čas v RTVS v rámci osvety ľuďom v čase pandémie v tisícoch eur alebo požiadavky na dofinancovanie slovenských železníc. Prípadne, preplatenie výdavkov subjektom hospodárskej mobilizácie by mohlo byť v nižšej sume. Preto je potrebná podľa Sulíka diskusia.Svoje výhrady pritom predstavil aj v pondelok na koaličnej rade. No Matovič si v utorok podľa ministra hospodárstva neodpustil tlačovú konferenciu s osobnými útokmi na jeho osobu a aj na rodinu.Podľa Sulíka Matovičova práca „stojí“, pretože chodí na rôzne služobné cesty, ktoré ani nespadajú do kompetencií ministra financií. Zvýšenie výdavkov v parlamente tak nepredstavil Matovič, ale jeho zástupca. Sulík ešte po rokovaní vlády skonštatoval, že už je unavený z doťahovania s Igorom Matovičom, avšak zároveň doplnil, že ich strana vládu nepoloží.