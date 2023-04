Paletové vozíky s váhou ako praktickí pomocníci šetria firmám čas aj financie

V porovnaní s vysokozdvižnými vozíkmi, kde sa používajú zväčša hydraulické vážiace systémy, je v ručne vedených paletových vozíkoch Jungheinrich vstavaná technológia štyroch tenzometrických článkov. Tie zabezpečujú okamžité a spoľahlivé váženie v reálnom čase s extrémnou presnosťou. Ako poznamenáva Martin Kozlov, produktový manažér spoločnosti Jungheinrich, v prípade spomínaných vozíkov je maximálna odchýlka len 0,1 percenta meracieho rozsahu. „Takéto vážiace systémy je možné si zabezpečiť aj s ciachovaním obchodnej triedy III, čo v praxi znamená, že na základe váženia úradne overeným vážiacim systémom je možné aj fakturovať.“

Presné doplnkové informácie

Najčastejšie uplatnenie ručne vedených vozíkov, ktoré dokážu tovar aj odvážiť, sa nájde všade tam, kde je potreba váženia prevážaného nákladu. Pravdou však je, že ich využitie sa neobmedzuje na prostredie alebo odvetvie podnikania, skôr ide o doplnkovú informáciu pre interné logistické procesy.

Podľa Martina Kozlova je možné napríklad vážiť každú paletu nakladanú do kamióna s funkciou sčítania položiek, aby nebol prekročený limit vozidla. Prípadne si zákazníci spoločnosti Jungheinrich kontrolujú hmotnosť tovaru odovzdaného medzi oddeleniami. „V prípade vybavenia manipulačnej techniky vážiacim systémom sa kombinuje váženie s presunom tovaru, čím sa stáva celý proces omnoho efektívnejším,“ prízvukuje expert na manipulačnú techniku.

Pri nízkozdvižných vozíkoch s váhou sa používajú tenzometrické snímače umiestnené priamo vo vidliciach bez ohľadu na druh pohonu vozíka. „V prípade vysokozdvižných vozíkov sú možnosti rozšírené a záleží viac na zámere váženia, aby si klient vybral správny druh vážiaceho systému,“ vysvetľuje Martin Kozlov.

Praktická digitálna váha

Vážiacim systémom je možné vybaviť širokú škálu manipulačnej techniky z dielne spoločnosti Jungheinrich. Klasickým typom ručne paletovacieho vozíka s digitálnou váhou je vozík AMW 22p s hmotnosťou 105 kg a s nosnosťou do 2200 kg. Charakteristickou črtou je rýchly zdvih do 120 kilogramov, pričom rozsah zdvihu je od 86 do 208 mm. Šírka vozíka dosahuje 540 mm a svetlá výška 24 mm. Kým šírka vidlice je 170 mm, dĺžka dosahuje 1150 mm.

S paletovým vozíkom AMW 22p s komfortným displejom sa dá využiť vysoko funkčný a profesionálny systém váženia, ktorý dokáže zvládnuť všetky druhy aplikácií. Okrem funkcií základného displeja disponuje vozík okrem iného aj automatickým displejom s rôznymi meracími rozsahmi a modulom na výmenu batérie, vrátene nabíjačky s jednoduchým vyberaním batérie.

Profesionálne prémiové váhové zariadenie má množstvo inteligentných funkcií váženia. Komfortné viac rozsahové zobrazenie, maximálna presnosť váženia, veľa možných špeciálnych vybavení a premyslený batériový výmenný modul robia z AMW 22p špičkové zariadenie vhodné do mnohých typov skladov.

Umiestnenie vážiacich článkov na štyroch koncových bodoch vidlíc zaisťuje zvlášť presné zaznamenanie váhy, dokonca aj pri šikmých polohách do 2 stupňov. Popri všetkých funkciách základného zobrazenia ponúka AMW 22p funkciu dátumu a času, ako aj automatické viac rozsahové zobrazenie s diferencovanými intervalmi merania, a to od 0,2 kg do 200 kg, od 0,5 kg do 500 kg a od 1 kg – 2 200 kg. S voliteľne dostupnou termo-tlačiarňou môžu podniky zdokumentovať a vyhodnotiť svoje váženia.

Šetrí čas aj peniaze

Zásuvný batériový výmenný modul s 12 V/1,2 Ah vrátane nabíjačky je možné pohodlne znovu nabiť na hociktorej 230 V zásuvke. Doba prevádzky je okolo 60 hodín. Po 30 minútach bez použitia sa váha automaticky vypne. Elektronika a displej sú chránené proti vlhkosti a prachu podľa druhu ochrany IP 65.

Paletový vozík s váhou AMW 22p je v ponuke s rozličnými výbavami kolies. Podľa vlastností podlahy a oblasti použitia si môžu firmy vybrať medzi rozličnými materiálmi kolies. Okrem toho sú k dispozícii vidlicové kolieska v jednoduchom alebo tandemovom vyhotovení.