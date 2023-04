V kauze pokusu o vraždu sokyne obžalovanej znížili trest

Súd odvolanie prokurátora zamietol

Pokus o úkladnú vraždu

27.4.2023 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR znížil trest pre Bibianu Scholzovú obžalovanú pre pokus zavraždiť sokyňu v láske. Ako informovala hovorkyňa Najvyššieho súdu SR Alexandra Važanová , namiesto 15 rokov, ktoré obžalovanej vo februári uložil Špecializovaný trestný súd v Pezinku , si má nakoniec odsedieť vo väzení 12 rokov. štvrtkové rozhodnutie odvolacieho súdu je právoplatné.„Najvyšší súd na štvrtkovom verejnom zasadnutí v trestnej veci obžalovanej Bibiany Scholzovej pre pokus obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy prerokoval odvolania prokurátora a obžalovanej s tým, že napadnutý rozsudok prvostupňového súdu zrušil vo výroku o treste a ochrannom opatrení z dôvodu neprimeranosti uloženého trestu a obžalovanej uložil o tri roky miernejší trest odňatia slobody, a to vo výmere 12 rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia," uviedla hovorkyňa.Doplnila, že súčasťou trestu je aj prepadnutie veci použitej na spáchanie trestného činu a uloženie ochranného dohľadu na dva roky. „Odvolací súd zároveň zamietol ako nedôvodné odvolanie prokurátora, ktorý žiadal uložený trest odňatia slobody sprísniť," dodala Važanová.Obžalovaná z úkladnej vraždy v štádiu pokusu urobila na pojednávaní pred prvostupňovým súdom vo februári tohto roku vyhlásenie, že je vinná zo spáchania skutku. Napriek priznaniu sa však po vynesení verdiktu odvolala. Rovnako podal odvolanie aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Podľa medializovaných informácií Bibiana Scholzová ťažko niesla rozchod s priateľom Erikom. Keď sa ten dal dokopy s kozmetičkou Dominikou, obžalovaná sa k nej v lete 2022 objednala na procedúru. V salóne v obci Vinosady v okrese Pezinok na ňu následne zaútočila nožom, poškodená sa však nakoniec ubránila.