Palivo pre jadrové elektrárne na Slovensku dodá spoločnosť TVEL

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. júna (TASR) - Slovenské elektrárne, a.s., (SE) a spoločnosť TVEL podpísali v Moskve zmluvu na dodávku jadrového paliva pre jadrové elektrárne na Slovensku. Informovali o tom SE.Zmluva s TVEL je výsledkom medzinárodného tendra a platí na obdobie rokov 2022 až 2026 s možnosťou jej predĺženia do roku 2030. Palivo sa bude používať v prevádzkovaných blokoch v Mochovciach aj Bohuniciach, vrátane dvoch dokončovaných blokov v Mochovciach.Medzinárodný tender, do ktorého sa prihlásili všetci relevantní dodávatelia na svete, sa realizoval od polovice minulého roka pod dohľadom Zásobovacej agentúry Euratom (Euratom Supply Agency). Víťazná firma predložila ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku a je dlhodobo spoľahlivým dodávateľom paliva pre bloky VVER 440 v Čechách, Maďarsku, Fínsku či Ukrajine.povedal Branislav Strýček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární.Výroba elektriny z jadra v objeme 15 miliónov megawatthodín (MWh) v súčasnosti predstavuje približne 55 % celkovej výroby elektriny na Slovensku a je základom elektroenergetickej sústavy krajiny. Tento podiel výrazne stúpne po spustení oboch blokov v Mochovciach a ukončení výroby z hnedého uhlia v Elektrárňach Nováky v roku 2023.Slovenské elektrárne vyrábajú takmer 70 % zo všetkej elektriny vyrobenej na území Slovenska. Vďaka jadrovým a vodným elektrárňam majú nízkouhlíkové zdroje až 90-percentný podiel na dodávkach elektriny.