Rezort spravodlivosti vylepšil náhodné prideľovanie ex offo advokátov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. júna (TASR) – Ministerstvo spravodlivosti spustilo od 3. júna vylepšenie programového prostriedku na náhodný výber ustanovených ex offo obhajcov v trestnom konaní. Nový systém má odbremeniť advokátov od ďalekého cestovania a dbá na ich jazykové znalosti a ochotu zastupovať klientov. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti SR Zuzana Drobová.Zmeny prichádzajú po tom, čo pôvodná verzia programu spustená v januári mala isté nedostatky. Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) tvrdí, že sa už nestane situácia, keď musel napríklad advokát z Bratislavy cestovať do Košíc na pojednávanie z dôvodu náhodného pridelenia. Toto by sa už nemalo opakovať vďaka novému systému, keď sa pridelí advokátovi prípad na okresnom súde, v ktorého obvode má obhajca sídlo svojej kancelárie.Jediný súd, ktorý nebude mať svoj pevný zoznam advokátov, ako o tom informuje ministerstvo, je Špecializovaný trestný súd v Pezinku a Banskej Bystrici, ktoré si pred generovaním výberu môžu zvoliť zoznam advokátov toho okresného súdu, kde sa budú vykonávať úkony trestného konania.Ďalším problémom bola podľa ministra aj ochota advokátov zastupovať obvinených z úradnej povinnosti. Bolo potrebné, aby sa vyriešili prípady, keď napriek tomu, že advokáti boli zapísaní v zozname ex offo, predsa len nemali až taký záujem o túto službu verejnosti. V súčasnom stave je tento problém vyriešený systémom odmietnutia prevzatia obhajoby. Ten môže advokát zapísaný v zozname využiť zo zákonných dôvodov, z dôvodu nezastihnutia alebo zaneprázdnenosti. Ak tento systém využije počas šiestich mesiacov trikrát, tak nastane blokačná doba, keď ho po obdobie pol roka nebudú prideľovať novým obvineným.Gál ďalej dodáva, že bol v starom systéme aj problém jazykovej bariéry. Napríklad v prípade obvineného, ktorý neovláda slovenský jazyk, je to cudzinec alebo príslušník národnostnej menšiny, sa indexujú aj jazykové znalosti týchto advokátov.