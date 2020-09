Palm Springs, najlepšie hodnotená komédia roka

Na slovenské plátna príde už vo štvrtok 10. septembra pravdepodobne najlepšie hodnotená z nich – originálna snímka Palm Springs. Divákov a diváčky zavedie na otravnú svadbu, ktorá sa pre dvojicu hostí stane naozaj nekonečnou. Uviaznu spolu v časovej slučke a sú odsúdení prežívať rovnaký deň znova a znova. Podarí sa im uniknúť? A má v časovej slučke šancu prežiť aj čosi také prchavé ako láska?

Nyles je týpek, ktorý sa na svadbe v známom dovolenkovom rezorte neocitne celkom dobrovoľne. Sarah je nevestina sestra a čierna ovca rodiny. Po tom, čo ju Nyles uchráni od tragického príhovoru, začne ju priťahovať svojím „mámvpažizmom“. Neočakávaná udalosť spojí ich cesty trvalejšie, než by dokázali odhadnúť – ten istý svadobný deň sa začne opakovať a oni sú jediní, ktorí si to uvedomujú. Ako sa však ukáže, časová slučka prináša šancu užiť si zábavu spôsobmi, na aké by si v bežnom živote určite netrúfli.K úspechu filmu režiséra Maxa Barbakowa prispelo aj sympatické herecké obsadenie. Andy Samberg, ktorý stvárňuje Nylesa, je držiteľom cien Emmy a Zlatý glóbus, mimoriadne ho preslávilo aj účinkovanie v komediálnej show Saturday Night Live. Role cynickej Sarah sa zhostila Cristin Milioti, aj slovenskému publiku známa zo seriálov Black Mirror či Fargo, alebo z kultového filmu Vlk z Wall Street.Palm Springs – romantickú komédiu, ktorá sa umne vyhýba všetkým klišé – prinesie do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film.