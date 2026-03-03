|
Utorok 3.3.2026
Meniny má Bohumil, Bohumila
|Denník - Správy
Paloma novou investíciou vo výške 12 miliónov eur zvyšuje kapacity a upevňuje vedúce postavenie v regióne
Spoločnosť Paloma d.d., člen skupiny SHP Group, oficiálne uviedla do prevádzky novú najmodernejšiu spracovateľskú linku 16 na výrobu toaletného papiera. Investícia vo výške 12 miliónov eur predstavuje ...
3.3.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť Paloma d.d., člen skupiny SHP Group, oficiálne uviedla do prevádzky novú najmodernejšiu spracovateľskú linku 16 na výrobu toaletného papiera. Investícia vo výške 12 miliónov eur predstavuje kľúčový krok v stratégii modernizácie spoločnosti, ktorá umožní vyššiu výrobnú efektívnosť, lepšiu kvalitu produktov a pružnú reakciu na rastúci dopyt po udržateľných hygienických riešeniach na európskych trhoch.
Nová linka 16 predstavuje významný míľnik v modernizácii výroby spoločnosti Paloma. Vďaka vysokej miere automatizácie a digitalizácie výrazne zvyšuje kapacitu výroby hotových výrobkov. Linka je schopná dosiahnuť rýchlosť až 700 m/min a vyrobiť 600 paliet, respektíve 648 000 roliek denne, pričom zabezpečuje vyššiu energetickú efektívnosť, ktorá priamo znižuje uhlíkovú stopu výrobného procesu.
Okrem zvýšenej produktivity a udržateľnosti prináša nová technológia aj pokročilé balenie s využitím ekologických materiálov. V kombinácii s optimalizovanými logistickými trasami tak spoločnosť ďalej posilňuje svoj záväzok k inováciám a environmentálnej zodpovednosti.
Pri slávnostnom otvorení zdôraznil Milan Fiľo, prezident holdingu Eco-Investment:
"Spustenie linky 16 nie je len technologickou modernizáciou, ale aj jasným signálom našim zákazníkom a partnerom, že Paloma zostáva synonymom kvality a inovácií. Táto investícia nám umožňuje rýchlejšie sa prispôsobovať dynamickému trhu a zároveň napĺňať náš záväzok k udržateľnému podnikaniu."
Investícia v Sladkom Vrchu nielen posilňuje konkurencieschopnosť spoločnosti na zahraničných trhoch, ale zároveň zabezpečuje stabilitu pracovných miest v miestnej komunite. Vďaka využívaniu najmodernejších technológií nastavuje Paloma nové štandardy v papierenskom priemysle v juhovýchodnej Európe.
Slávnostného otvorenia sa zúčastnili podpredseda vlády a minister financií Klemen Boštjančič, prezident Eco-Investment a.s. Milan Fiľo, zástupcovia vlastníkov a kľúčoví obchodní partneri, ktorí si v sprievode technických expertov prezreli prevádzku novej linky.
Spoločnosť Paloma, ktorej korene siahajú do roku 1873, je popredným inovatívnym výrobcom a dodávateľom vysokokvalitných hygienických papierových výrobkov na každodenné použitie v regióne Adria, v strednej Európe a ďalších krajinách. Ako súčasť skupiny SHP Group sa zameriava na neustále inovácie a udržateľný rozvoj s cieľom stať sa lídrom v oblasti tissue papierových produktov v regióne.
Medzi kľúčové obchodné ciele, ktoré stoja za touto úspešnou investíciou, patrí dôraz na vlastnú značku, rast predaja na hlavných trhoch, zabezpečenie výroby a dodávok vysokokvalitných produktov a systematické zvyšovanie prevádzkovej a výrobnej efektívnosti.
SHP Group je najväčším producentom hygienických papierov v strednej a juhovýchodnej Európe. Táto nadnárodná spoločnosť združuje skupinu výrobných a obchodných spoločností z oblasti celulózo-papierenského priemyslu. Zastrešuje desať spoločností v šiestich krajinách Európy s ročným obratom takmer 300 miliónov EUR. V piatich výrobných závodoch SHP Group (vrátane závodov Ceršak v Slovinsku) ročne vyrobí takmer 200 tisíc ton papiera, pričom výrobky z neho sa distribuujú do 46 krajín sveta. V súčasnosti zamestnáva viac ako 1 300 ľudí. Je súčasťou holdingu ECO – INVESTMENT a.s., čo je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.
Strategický význam pre miestne prostredie a región
O spoločnosti Paloma
O spoločnosti SHP Group (Slovak Hygienic Paper Group)
