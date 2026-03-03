|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 3.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bohumil, Bohumila
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. marca 2026
Poľsko a Slovensko budú spolupracovať v obrannom priemysle, rokovania hovoria o konkrétnych projektoch – VIDEO
Poľsko a Slovensko budú spolupracovať na obranných projektoch. Informovali o tom podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (
Zdieľať
3.3.2026 (SITA.sk) - Poľsko a Slovensko budú spolupracovať na obranných projektoch. Informovali o tom podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) a minister národnej obrany Poľskej republiky Władysław Kosiniak-Kamysz po konferencii Slovensko-poľský obranno-priemyselný dialóg 2026.
Kaliňák uviedol, že obe krajiny majú všetky predpoklady na to, aby dokázali ponúknuť výsledky práce aj iným členským krajinám EÚ. Spolupráca v obrannom priemysle je podľa neho dôležitá práve v čase, keď sa mier a poriadok vo svete otriasa v základoch.
"Sme svedkami dvoch obrovských konfliktov, jednak za našimi hranicami, ale aj na Blízkom východe, kde sa konflikt rozdúchava do neuveriteľných rozmerov. Preto je dôležité, aby sme boli pripravení chrániť naše krajiny," dodal minister.
Kaliňák vyzdvihol nadštandardné vzťahy Slovenska a Poľska. Podotkol, že tieto dve krajiny ani nepotrebujú medzi sebou článok 5 Severoatlantickej zmluvy, aby si navzájom pomáhali v núdzi. V tejto súvislosti poďakoval Poľsku za poskytnutie ochrany vzdušného priestoru SR.
"Akonáhle cítime, že je niekto v problémoch, sme ochotní si veľmi rýchlo pomôcť," doplnil minister. Priblížil, že v utorok sa uskutočnili rokovania, ktoré hovoria o konkrétnych projektoch, ktoré chcú krajiny spoločne rozbehnúť.
"Poľsko je veľmi silné v oblasti obrnených transportérov, či ide o kolesový Rosomak a pásový Borsuk, či novinky v protidronovej obrane. Slovensko je zase silné vo veľkorážnej munícii, výrobe hlavní a delostreleckých systémov. Každý máme to svoje, vieme sa ako puzzle spojiť a ponúknuť kapacitu, ktorá je tou najpodstatnejšou obrannou vecou v rámci modernej vojny," povedal minister Kaliňák, podľa ktorého práve vojna na Ukrajine ukázala, že najdôležitejšia je kapacita a schopnosť vyrobiť to, čo obranné sily spotrebovávajú.
Poľský minister vníma konferenciu ako dôležitý krok, ktorý prirodzene nadväzuje na dvojročnú prácu na tom, aby firmy boli blízko seba. Konferencia tak poskytla priestor, aby sa štátny a súkromný sektor vzájomne spoznali a predstavili svoje zručnosti a možnosti. Ako spresnil, kľúčovými projektami, ktorým sa venovali boli munícia, Borsuk či systém na kladenie mín Baobab.
Rovnako dôležitá je podľa jeho slov spolupráca v oblasti protidronových systémoch. V tejto súvislosti poľský minister pripomenul, že zavádzajú viacúčelový protidronový systém SAN. Podľa neho by mohlo ísť o spoločný produkt, ktorý sa môže ponúkať na externé trhy. Zdôraznil, že je využiteľný na obranu hraníc, letísk a kritickej infraštruktúry, pretože vojenské provokácia sa netýkajú iba hraníc.
Debata bola aj o prenosných systémoch protivzdušnej obrany Piorun. Kosiniak-Kamysz sa vyjadril, že by chceli sfinalizovať v polovici tohto roka aspoň jeden z projektov a že dôjde aj k podpisu konkrétnych zmlúv medzi firmami.
Zdroj: SITA.sk - Poľsko a Slovensko budú spolupracovať v obrannom priemysle, rokovania hovoria o konkrétnych projektoch – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Kaliňák uviedol, že obe krajiny majú všetky predpoklady na to, aby dokázali ponúknuť výsledky práce aj iným členským krajinám EÚ. Spolupráca v obrannom priemysle je podľa neho dôležitá práve v čase, keď sa mier a poriadok vo svete otriasa v základoch.
"Sme svedkami dvoch obrovských konfliktov, jednak za našimi hranicami, ale aj na Blízkom východe, kde sa konflikt rozdúchava do neuveriteľných rozmerov. Preto je dôležité, aby sme boli pripravení chrániť naše krajiny," dodal minister.
Nadštandardné vzťahy
Kaliňák vyzdvihol nadštandardné vzťahy Slovenska a Poľska. Podotkol, že tieto dve krajiny ani nepotrebujú medzi sebou článok 5 Severoatlantickej zmluvy, aby si navzájom pomáhali v núdzi. V tejto súvislosti poďakoval Poľsku za poskytnutie ochrany vzdušného priestoru SR.
"Akonáhle cítime, že je niekto v problémoch, sme ochotní si veľmi rýchlo pomôcť," doplnil minister. Priblížil, že v utorok sa uskutočnili rokovania, ktoré hovoria o konkrétnych projektoch, ktoré chcú krajiny spoločne rozbehnúť.
"Poľsko je veľmi silné v oblasti obrnených transportérov, či ide o kolesový Rosomak a pásový Borsuk, či novinky v protidronovej obrane. Slovensko je zase silné vo veľkorážnej munícii, výrobe hlavní a delostreleckých systémov. Každý máme to svoje, vieme sa ako puzzle spojiť a ponúknuť kapacitu, ktorá je tou najpodstatnejšou obrannou vecou v rámci modernej vojny," povedal minister Kaliňák, podľa ktorého práve vojna na Ukrajine ukázala, že najdôležitejšia je kapacita a schopnosť vyrobiť to, čo obranné sily spotrebovávajú.
Dôležitý krok
Poľský minister vníma konferenciu ako dôležitý krok, ktorý prirodzene nadväzuje na dvojročnú prácu na tom, aby firmy boli blízko seba. Konferencia tak poskytla priestor, aby sa štátny a súkromný sektor vzájomne spoznali a predstavili svoje zručnosti a možnosti. Ako spresnil, kľúčovými projektami, ktorým sa venovali boli munícia, Borsuk či systém na kladenie mín Baobab.
Rovnako dôležitá je podľa jeho slov spolupráca v oblasti protidronových systémoch. V tejto súvislosti poľský minister pripomenul, že zavádzajú viacúčelový protidronový systém SAN. Podľa neho by mohlo ísť o spoločný produkt, ktorý sa môže ponúkať na externé trhy. Zdôraznil, že je využiteľný na obranu hraníc, letísk a kritickej infraštruktúry, pretože vojenské provokácia sa netýkajú iba hraníc.
Debata bola aj o prenosných systémoch protivzdušnej obrany Piorun. Kosiniak-Kamysz sa vyjadril, že by chceli sfinalizovať v polovici tohto roka aspoň jeden z projektov a že dôjde aj k podpisu konkrétnych zmlúv medzi firmami.
Zdroj: SITA.sk - Poľsko a Slovensko budú spolupracovať v obrannom priemysle, rokovania hovoria o konkrétnych projektoch – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Paloma novou investíciou vo výške 12 miliónov eur zvyšuje kapacity a upevňuje vedúce postavenie v regióne
Paloma novou investíciou vo výške 12 miliónov eur zvyšuje kapacity a upevňuje vedúce postavenie v regióne
<< predchádzajúci článok
Vývoj situácie v Iráne má rôzne scenáre, politológ hovorí o bezpečnostných aj ekonomických rizikách pre Európu
Vývoj situácie v Iráne má rôzne scenáre, politológ hovorí o bezpečnostných aj ekonomických rizikách pre Európu