Pamätnú medailu Lekárskej fakulty UK získal aj 98-ročný M. Janec

Bratislava 18. septembra (TASR) - Pamätnú medailu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (UK) pri príležitosti osláv 100. výročia jej založenia v stredu dostal okrem iných aj 98-ročný Martin Janec. TASR o tom informovala externá PR poradkyňa Miriam Žiaková z Lekárskej fakulty UK.Pri príležitosti 100. výročia založenia fakulty odovzdal jej dekan Juraj Šteňo pamätné medaily 171 osobnostiam. Medzi ocenenými bol aj 98-ročný Martin Janec, ktorý si medailu zo zdravotných dôvodov nemohol prísť prevziať osobne.Janec vstúpil v roku 1939 ako 18-ročný do odboja a stal sa členom odbojovej skupiny Obrana národa.uviedla Žiaková. Ako doplnila, Janec spomína, že vojenskú prísahu skladal do rúk Jána Goliana ešte predtým, než sa stal generálom. Počas Povstania pomáhal zostreleným kanadským letcom prejsť do bezpečia a zažil aj nemecké zajatie, z ktorého sa mu podarilo utiecť." dodala Žiaková.Lekárska fakulta UK vznikla v roku 1919 ako prvá z fakúlt univerzity. Ako pamiatku na jej prvú storočnicu v utorok (17. 9.) predstavitelia univerzity v záhrade fakulty v Bratislave uložili do zeme schránku s rôznymi pamätnými predmetmi.