VIDEO: Film Nech je svetlo režiséra M. Škopa prichádza do kín

Na snímke zľava herci Milan Ondrík a Zuzana Konečná, režisér Marek Škop a František Beleš (predstaviteľ Adama) počas tlačovej konferencie po projekcii celovečerného filmu Nech je svetlo pri príležitosti otvorenia 25. ročníka filmovej prehliadky filmov na Slovensku Projekt 100. V Bratislave 18. septembra 2019. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 18. septembra (TASR) - Do slovenských kín prichádza film Nech je svetlo, premiéru bude mať 26. septembra. Scenár a réžiu snímky realizoval Marko Škop, kameramanom bol Ján Meliš, strih je dielom Františka Krähenbiela, hudbu zložili David Solař a Oskar Rózsa, koproducentmi sú Rozhlas a televízia Slovenska a Česká televízia.Vo filme hrajú Milan Ondrík, František Beleš, Zuzana Konečná, Ľubomír Paulovič, Katarína Kormaňáková, Maximilián Dušanič, Daniel Fischer, Csongor Kassai, Anikó Vargová a ďalší umelci.Milan (40) má tri deti a aby zabezpečil svoju rodinu, chodí pracovať do Nemecka. Počas návštevy doma cez Vianoce zistí, že jeho najstarší syn Adam je členom polovojenskej mládežníckej skupiny. Chlapec je zapletený do šikanovania a usmrtenia spolužiaka. Otec sa rozhoduje, čo by mal spraviť. Spolu s manželkou Zuzkou pri tom začnú zisťovať skutočnú pravdu o svojom synovi, o svojej rodine, o sebe samých a aj o spoločenstve okolo seba.“ povedal pre TASR režisér Škop.uviedol pre TASR Ondrík.Na 54. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch získal film Zvláštne uznanie ekumenickej poroty a Milan Ondrík Cenu za najlepší mužský herecký výkon. Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) nominovala tento film do súťaže o sošku Oscara americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS).Film Nech je svetlo je súčasťou najstaršej filmovej prehliadky na Slovensku Projekt 100. V poradí 25. ročník sa začne 18. septembra premiérou tejto snímky a následne bude putovať po celom Slovensku do konca októbra. Hlavný organizátor Asociácia slovenských filmových klubov v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom (SFÚ) prinesie tento rok šesť filmových titulov.