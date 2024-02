Pamiatku Jána a Martiny bude na mieste ich vraždy pripomínať Pamätník slobody slova

Postavia Pamätník slobody slova

Zachovala sa brána a ďalšie predmety

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem





Investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača v okrese Galanta. Verejnosť sa o tomto skutku dozvedela až o niekoľko dní neskôr. Po šiestich rokoch od spáchania skutku sú v kauze právoplatne odsúdení strelec



Investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača v okrese Galanta. Verejnosť sa o tomto skutku dozvedela až o niekoľko dní neskôr. Po šiestich rokoch od spáchania skutku sú v kauze právoplatne odsúdení strelec Miroslav Marček , jeho komplic Tomáš Szabó a sprostredkovateľ Zoltán Andruskó.

21.2.2024 (SITA.sk) - Pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej si v stredu priamo na mieste tragickej udalosti vo Veľkej Mači v okrese Galanta položením venca pripomenul predseda Trnavského samosprávneho kraja Pri príležitosti 6. výročia od vraždy informoval, že pamiatku dvoch mladých ľudí bude natrvalo pripomínať Pamätník slobody slova, ktorý bude stáť na pozemku, kde v rodinnom dome plánovali spoločnú budúcnosť.„Ak bude verejné obstarávanie úspešné, tak s výstavbou začneme ešte v tomto roku a pamätník dokončíme na budúci rok,“ povedal Viskupič. Dom aj ďalšie objekty na pozemku boli na žiadosť pozostalých zbúrané.Viskupič dodal, že brána so symbolickým nápisom Láska je silnejšia ako zlomoc je umiestnená vo Vlastivednom múzeu v Galante, zachovalo sa aj niekoľko ďalších predmetov. Pamätník má byť symbolom nerovnováhy a trvalej zmeny. Na otázku, či po vražde investigatívneho novinára a jeho partnerky došlo k zmene, župan Viskupič odpovedal, že veľká časť spoločnosti videla, prečo a akým spôsobom bolo zasiahnuté do životov dvoch mladých ľudí.„A že tu existovalo politické podhubie k tomu, aby táto politická vražda mohla byť spáchaná. Myslím si, že toto je dôležité pre spoločnosť, tento moment si dnes pripomenieme v 30. mestách na Slovensku a my si ho pripomíname na tomto mieste,“ dodal trnavský župan vo Veľkej Mači. Spoločne s ním veniec položil aj krajský poslanec Krisztián Forró