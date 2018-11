Pamiatku vojnových veteránov pripomína nový pomník v Háji-Nicovô

Na snímke vojak salutuje po uložení venca pri novootvorenom pamätníku venovanému príslušníkom Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí zahynuli pri plnení úloh v misiách a operáciách medzinárodného krízového manažmentu v areáli pamätníka a vojnového cintorína Háj-Nicovô v Liptovskom Mikuláši 22. novembra 2018. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Liptovský Mikuláš 22. novembra (TASR) – Pamiatku profesionálnych vojakov, ktorí zahynuli pri plnení úloh v zahraničných misiách a operáciách, pripomína od štvrtka pomník v areáli Pamätníka a vojnového cintorína na vrchu Háj-Nicovô v Liptovskom Mikuláši. Ústredným motívom pomníka sú mená zosnulých vojakov, ktoré sú vytesané do stien memoriálnej kaplnky.uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS).Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniel Zmeko pripomenul, že OS a každá armáda stojí hlavne v morálke na pevnom pilieri udržiavania tradícií.skonštatoval.Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč ocenil rozhodnutie rezortu obrany umiestniť pomník práve na výšine Háj-Nicovô.dodal.Lokalitu vybral rezort obrany z viacerých dôvodov. Liptovský Mikuláš má nielen bohatú vojenskú históriu, no zároveň je sídlom Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, ktorá už roky pripravuje dôstojníkov do ich budúcich povolaní v rámci OS. Výhodou je aj jej poloha v strede Slovenska.